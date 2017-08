Megvan az Uber új vezérigazgatója

AZ Uber számára nehezen telt eddig az idei év. A céget rengeteg kritika érte és botrányokkal tűzdelt féléven van túl. Az új vezérigazgató kinevezésével abban bíznak, hogy a dolgok ismét jó útra terelődnek, és a vállalat új arculatot tud felvenni.

Az Uber kinevezte Dara Khosrowshahit vezérigazgatónak, aki korábban az Expediánál töltötte be ugyan ezt a szerepkört. A társaságnál bíznak abban, hogy Khosrowshahi a megfelelő ember a munkára. A vezetése alatt azt remélik, hogy az Uber forradalmasíthatja a közlekedést és értéket teremt a sofőrök, és az utasok számára egyaránt.

Frances Frei a cég alelnöke, aki tagja volt annak a 14 fős bizottságnak, akik az utóbbi két hónapban az új vezérigazgató megtalálásájért voltak felelősek, elmondta, hogy a vezetés nagyon örült amikor Khosrowshahit elfogadta a felkérést.

A keresési folyamat közben is történt botrány. A Benchmark, a vállalat egyik legnagyobb befektetője, csalással vádolta az Uber volt vezérigazgatóját Travis Kalanickot. Majd kiszivárgott a keresési folyamat eredménye is, így Khosrowshahi egy internetes oldalon tudta meg, hogy őt szeretnék felkérni a felelősségteljes pozíció betöltésére.

Kalanic szerepe a jövőben komoly kérdéseket vethet fel, hiszen szeretne a döntéshozásban továbbra is aktív szerepet betölteni, valamint tagja akar maradni a tanácskozó testületnek is. A társaság viszont teljes vállszélességgel a frissen kinevezett vezérigazgató mögött áll, és meghagyják neki a döntés jogát.

Mitchel Green, a vállalat egyik részvényese örülne annak is, ha az Uber az új vezérigazgató mellé új elnököt is választana. A befektetők és az alkalmazottak többsége viszont megkönnyebbült, hogy a keresési folyamat végre befejeződött, és a legtöbben a választással is egyetértenek.

Nem számíthat könnyű kezdésre a frissen kinevezett Khosrowshahi, hiszen egyből egy hatósági vizsgálatba csöppen bele. Az amerikai Igazságügyi Minisztérium vizsgálatot indított a vállalat ellen, mert úgy gondolják, hogy bizonyos tevékenységeikkel törvényt sértettek.

A minisztérium nem kívánt közleményt kiadni az ügyben, viszont az Uber elismerte, hogy folyik ellenük ilyen eljárás és együttműködnek a hatóságokkal.