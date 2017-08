Ezért ne vegyen autót a világ egyik legboldogabb országában

A dán főváros, Koppenhága, nem csak azért válhatott biciklisparadicsommá, mert lényegében sík fekvése megkönnyíti a kerékpárosok dolgát. Hanem azért is, mert irdatlanul sokba kerül egy autót megvásárolni és forgalomba helyezni a dán utakon. Az ok a regisztrációs adó mértékben keresendő. Igaz, ebben most kedvező fordulat áll be, mert a jobbközép kormány úgy látja, javítana egyes gazdasági mutatókon, ha csökkentenék az autóvásárlásokra kivetett regisztrációs adót. Így az adó most már „csak” 100 százalékos lesz a korábbi 180 százalék helyett.