Figyelő: Külföldön terjeszkedne Csányi Sándor

Több százéves horvát nagybirtok kerülhet Csányi Sándorhoz, az OTP-vezér a Belje d.d. területének megvásárlásáról tárgyalhat a horvát kormány illetékeseivel - olvasható a Figyelő friss számában. A hetilap szerint ha összejön az üzlet, Magyarország leggazdagabb ember lehet az EU legnagyobb, mezőgazdasági művelésre is alkalmas földterületének a tulajdonosa.

Trianon előtti magyar borvidék kerülhet ismét magyar kézbe, ha sikerül Csányi Sándornak megvásárolnia a horvátországi Belje d.d. területeit - írja a Figyelő. A horvát jogszabályok lehetővé teszik a felvásárlást, a hetilap szerint az OTP-vezér akaratával is egybevág, hogy a határon túl fektessen be.

A horvát parlament hónapokkal ez előtt elfogadta a "lex Agrokor" néven elhíresült törvényt, amelynek lényege, hogy a konszernt - amelyhez a szóban forgó földterület is tartozik -, állami felügyelet alá vonják. A szabályozás viszont azt is lehetővé teszi, hogy a vállalatbirodalom egyes részeit eladják.

Ezzel a rendelkezéssel nyílt lehetősége a magyar vállalkozónak, Csányi Sándornak is tárgyalásokat kezdeményezni Anton Ramljakkal, az Agrokor megmentéséért felelős horvát kormánybiztossal a Belje részvénytársaság megvásárlásáról.