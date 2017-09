379 milliárd Big Macre lesz szüksége a világnak 10 év múlva

214 ezer milliárd további kalória termelését kell megoldania a globális világ élelmiszeriparának, hogy mindenki megfelelő mennyiségű élelemhez jusson. Ez 379 milliárd darabnak felel meg a McDonald's ismert szendvicséből. Ez több annál, mint amennyit eddig eladtak abból. A Gro Intelligence nevű, agrártechnológia adatelemzéssel foglalkozó cég szerint az első kritikus dátum 2027. Ha eddigre nem sikerül megtermelni ezt a többletet, nem mindenki jut majd megfelelő mennyiségű ételhez.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) néhány éve kiadott egy figyelmeztetést arról, hogy 2050-re rengeteg ember maradhat éhen a világon, hacsak nem sikerül a termelt élelem mennyiségét 70 százalékkal megnövelni. A FAO mellett az Oxfam és több tekintélyes tudós is kongatja a vészharangot, mert a számítások szerint az évszázad felére a Föld népessége meghaladja majd a 9 milliárd főt. Ennyi embert a jelenlegi módon nem lehet jóllakatni, de még csak ellátni sem mind.

Számításváltásra van szükség

A Gro Intelligence vezetője, Sara Menker azt mondta előadásán, alapvető tévedés az élelmiszerellátás biztonságát a megtermelt mennyiség súlya alapján értékelni. Azt az Origo is megírta, hogy a jelenleg termelt mennyiséggel összességében jól áll a globális világ, noha számítani kell arra, hogy egyre több kalóriát kell biztosítani a gyarapodó népességnek. Menker most azt mondja, bármennyire is könnyű tonnákkal számolni, az élelmiszerek súlya és tápértéke nincs fedésben egymással. Utóbbi mutatókkal kalkulálva az derül ki, hogy az ellátás biztonsága már most sokkal kevésbé megalapozott, mint azt sokan vélelmezik.

A globális világ mezőgazdasági adatsorainak elemzése arra a következtetésre vezette a Gro Intelligence-t, hogy 2027-re már biztosan nem tudunk elegendő kalóriát szolgáltatni a növekvő populációnak a jelenlegi termeléssel. Sőt, már 2023-ban fordulóponthoz érkezünk. Addigra ugyanis Kínában, Indiában és Afrika területein fog élni a világ népességének fele, és az ellátás nem bírja majd tartani a növekedési tempót. A számítások szerint, Kínában bár lassul a népesség gyarapodási üteme, a kalóriaigény nagyobb lesz.

India 2023-ra érhet el arra a pontra, amikor importra szorul élelmiszerből, Afrikában pedig jelenleg is számos országnak szüksége van külföldről vásárlásra vagy élelmiszer-segélyekre.

Ezeket az igényeket még a más kontinenseken megtermelt többlet sem lesz képes kielégíteni. 214 ezer milliárd kalóriával több kell a most előállítotthoz képest, hogy mindenki megfelelő módon táplálkozhasson 2027-ben. A következő dátum sincs messze: 2050-re még több embert kell ellátni, ehhez pedig a jelenleginél 70 százalékkal több élelmet kell előállítani.

Ez 379 milliárd Big Macnek felel meg.

Módszert is kell váltani

Van még idő a cselekvésre, hogy ezt a drámai állapotot megelőzzük. Menkerék az afrikai és indiai termelési módszerek reformját javasolják, valamint arra is szükség van, hogy az embereket megtanítsák az élelemmel való körültekintő gazdálkodásra. Sok étel megy veszendőbe ugyanis, okosabb táplálkozási szokásokkal, sokat lehetne itt is spórolni. Az elemzőcég úgy látja: az iparági adatok felhasználása nem pénzkérdés. Segítségükkel megfelelő döntések hozhatók a helyzet kezelésére.

Bár a növekvő népesség globális próbatétel a Föld eltartó-képessége számára, és a 2050-es dátumot mérvadó szervezetek és tudósok jelzik, mások arra hívják fel a figyelmet, a Föld képes élelemmel ellátni jóval nagyobb népességet is, ha az emberiség nem szennyezi jobban környezetét és klímáját.

A kulcsot az ellátás és a hozzáférés biztonsága, valamint a termelési módszerek fejlesztése jelenti. Szem előtt kell tartani azt is, hogy az ENSZ időről-időre módosítja is számításait a globális népességgyarapodásra vonatkozóan, általában kismértékkel csökkentve a várható értéket.