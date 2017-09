Így járhat túl a bankok eszén hitelkártyával

Sokak fejében élhet az a képzettársítás, hogy bármilyen hitel, így a hitelkártya is veszélyes dolog, ezért jobb inkább távol maradni tőle, mert akkor biztosan nem kerülünk adósságba. Ez azonban egyáltalán nem így van. Ha arra használjuk a hitelkártyát, amire a bank kitalálta, akkor a készpénzes költésnél is olcsóbban jövünk ki a hónap végére. A BankRáció.hu segítségével most megmutatjuk, hogy mindez hogyan lehetséges.