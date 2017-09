Hét európai és izraeli régió érhető el közvetlenül a debreceni repülőtérről, az év végétől pedig Moszkvába is lehet utazni a városból. Az ukrán állampolgárok már június 11-től vízummentesen léphetnek be az EU területére, így vélhetően tovább nő a repülőtér kihasználtsága és a városban töltött vendégéjszakák száma.

A Debrecen Airport az idei év augusztus hónapjában 38 060 fős utasforgalmat bonyolított, ami 15 százalékos növekedést jelent tavalyhoz képest. Az év első nyolc hónapjának bővülése a reptéren megforduló utasok számát tekintve szintén érezhető volt. Nagyságrendileg tízezerrel több utas vette igénybe a repteret idén januártól augusztusig mint tavaly ugyanekkor, ami öt százalékos növekedést jelent.

További növekedésre számítanak

A Debrecen Airport utasforgalma a vakáció szezonjában stabil növekedést mutatott, de az idei év utolsó 4 hónapját illetően is optimisták a reptér üzemeltetőinek várakozásai – derül ki az Origohoz eljuttatott közleményből.

A forgalmat a kelet-magyarországi régió kiszolgálása és a határokon túlról érkező utasok száma is növelheti. Növekszik a külföldről érkező turisták száma is, ami a városban eltöltött vendégéjszakák számának emelkedését jelenti.

A charterjáratok iránt nagy volt az érdeklődés, de jó kihasználtsággal üzemelnek a menetrend szerinti járatok is. A jelenleg is népszerű úti célok mellett hamarosan egy újabb város is elérhetővé válik Debrecenből. Moszkvába december 18-tól kezdődően közvetlen összeköttetéssel lehet repülni a városból. Ezzel nyolcra bővül a menetrend szerinti járatok száma.