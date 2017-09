Amerikában hatalmas üzlet a marihuána

Kalifornia államban a marihuána legalizálása után nemsokkal teljesen felpöröghet a gazdaság. Léteznek olyan becslések, amelyek szerint akár 5 milliárd dollárt is hozhat az állam gazdaságának az új üzletág. Az Eaze nevű startup cég szeretne piacvezetővé válni és forradalmasítani akarják a marihuána-fogyasztást.

Még meg sem száradt a tinta a törvényen, amivel Kalifornia államban legalizálták a kannabiszt, de az állam már most hatalmas adóbevételekre számít. A becslések szerint akár évi egymilliárd dollár adóbevételt jelenthet az állam számára a fű legalizálása. Ahogy a drog egyre inkább részesévé válik az emberek mindennapjának, úgy kezdik el egyre többféleképpen hasznosítani. Van olyan szakács, aki ételeihez hozzáadva készít különleges fogásokat.

A legalizálás hatalmas lökést adhat a már egyébként is népszerű kaliforniai turizmus számára is. Jelenleg az amerikaiak éves szinten 260 milliószor látogatnak el az államba és nagyjából 122 milliárd dollárt költenek el ott, írja az LA Times. A turisták csak a borokra 7,2 milliárd dollárt költenek el.

Az Eaze viszont nem csak árulni akarja a marihuánát, hanem szeretnék megváltoztatni a fogyasztás kultúráját is. Céljuk, hogy kényelmesebbé tegyék az élményt a felhasználó számára és 2020 végére egymilliárd dollár értékben tudjanak eladni belőle. Ez összesen 0,93 köbméter kannabisznak felelne meg.

A cég elképzelése, hogy a marihuánát házhoz szállítják a vevőknek. Üzleti alapelvük, hogy nem csak füvet árulnak, hanem összekötik az embereket a modern technológia segítségével.

Az ambíciózus cél arra készteti a vállalkozást, hogy havonta egymillió dollárt költsön az agresszív piaci terjeszkedésre. A startupnak a terjeszkedés mellett komplex és gyakran nehezen teljesíthető törvényeknek is meg kell felelnie, ami újabb nehézségeket eredményez az Eaze számára.

A határok, hogy éppen mi számít legálisnak, nagyon gyakran és gyorsan változnak. Ami ma még szabályos, az lehet, hogy holnap már jogellenes. Emiatt a befektetők számára se egyértelmű a helyzet, és nem biztosak abban, hogy mekkora kockázatot jelent a befektetés.

Az Eaze marketing-igazgatója elmondta, hogy ugyan a cég nem közli a részletes jövőbeli terveit,

azonban az új iparág a befektetők, innovátorok és a politikusok számára is izgalmas lehetőségekhez nyit utat.

A 2014-ben alakult startup olyan sikersztorikhoz kezd hasonlítani, mint az Uber vagy az Airbnb. Keith McCarty, a vállalat alapítója egy San Francisco-i albérletben, négy dolgozóval, a saját pénzéből indította el a vállalkozást. Az ígérték, hogy a vásárlók gyógyászati marihuánához juthatnak szinte perceken belül.

A szerény kezdetek után mára több mint 24 millió dollár folyt be a befektetők részéről, továbbá 25 millió dollár kaptak ismert kockázati befektetési cégektől.

A kormány tiltásai ellenére az Eaze jelenleg száz városban üzemel szerte az Egyesült Államokban, és saját marihuána márka létrehozását is tervezik, valamint szeretnének elindítani egy saját porlasztó (vaporizer) márkát.

A házhoz szállítás hatalmas költségekkel jár

Az Eaze 20 percen belül kiszállítaná a megrendelt kannabiszt a vevőnek. A vállalat viszont hatalmas árat fizet ezért. Szállításonként a cég költsége 27 dollár Orange Countyban, írja a MarketWatch. Az Eaze számára ugyanakkor fontos az is, hogy a megrendelő ne fizessen csillagászati árakat. Ezért a szállítás ingyenes, azonban a vállalat minden eladás után részesedést kér, ami a könyvelésükben technológiai költség néven jelenig majd meg. Ennek következtében a kis mennyiségű megrendelések nagy veszteséget jelenthetnek a startup számára.

A nagyobb városokban viszont sokkal olcsóbb a cég költsége. San Franciscoban például nagyjából hat dollárba kerül, de Kalifornia többi részén sem sokkal drágább, átlagosan 9-10 dollár között mozog az összeg kiszállításonként.

Khaled Naim az Onfleet nevű logisztikai szoftvereket gyártó cég vezérigazgatója szerint a 6-12 dolláros költség sem nevezhető soknak. Az alkohol szállítás mellett a kannabisz is lehet jövedelmező vállalkozás. Harminc százalékos árfolyam különbözettel dolgozva, egy nagyobb városban egy óra alatt akár több szállítást is le lehet bonyolítani, ha a termék elég jó, és az emberek megveszik. Viszont így is nehéz lesz további bővülés nélkül profittal zárni.