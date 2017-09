Az év eddigi legnagyobb startup bukásai

A sikersztorik hallatán sokan gondolnák azt, hogy aki startup cégbe fektet, az hamar milliomos lehet. Azonban idén is akadt jónéhány oyan cég, amelyek egyáltalán nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket.

Juicero

A Juicero talán az év eddigi legviccesebb startup története, persze nem a befektetők és a tulajdonosok számára. Az internet kapcsolattal működő facsarógép nem volt hosszú életű. Több nagyobb befektető is, köztük a Google, összesen

120 millió dollárt fektetett a szerkezetbe, annak reményében, hogy sokakat érdekleni fog.

A 700 dolláros gép mellé a fogyasztónak még dobozos gyümölcs csomagokat is kellett vennie, amit a gép kifacsar. Nagy megdöbbenésükre a készítők rájöttek, hogy a 700 dolláros gép teljesen fölösleges, mivel a zacskóból kézzel is ki lehet facsarni a gyümölcslevet. A Bloombergnél saját kezűleg is tesztelték a két facsarási módszert, és rájöttek, hogy a 700 dolláros gép nem elég gyors. A gép árát hamarosan 400 dollárra csökkentették, de ekkor már késő volt. A cég bezárta kapuit. Elmondásuk szerint nem tudtak megfelelő gyártási és logisztikai rendszert kialakítani.

Jawbone

A csuklón hordható szerkezet hatalmas támogatottsággal rendelkezett a befektetők részéről. Egy év alatt összesen 960 millió dollárt zsebeltek be olyan befektetőktől, mint például a JP Morgan.

A Jawbone az elsők között jelent meg a hordható fitnesz termékek piacán, és egy ponton több mint három milliárd dollárra becsülték a cég értékét. Több éven át tartó küzdelem után a cég csődbe ment. Szerencsétlenségükre a hordható elektronikus termékek piaca is leágazóban van.

Yik Yak

Az egykor népszerű közösségi média alkalmazás 2017 májusában húzta le a virtuális rolót. A cégbe több mint 70 millió dollárt tettek a befektetők, azonban

2016 végére már 70 százalékkal zuhant a felhasználók száma. A felhasználók számára teljes anonimitást kínáló oldal ezután elkezdte kirúgni a dolgozói nagy érszét, és itt már látszott, hogy nem fog sokáig tartani a Yik Yak szárnyalása. Az egykor 400 millió dollárra becsült vállalat hamar tönkrement.

Lily

Az Lilynek keresztelt önvezető drónt gyártó cég januárban ment csődbe. Az előrendelések értéke elérte a 34 millió dollárt, és a vállalat megígérte, hogy a pénzt visszatérítik az ügyfeleknek.

A vízálló, kamerával felszerelt szerkezet arra lett tervezve, hogy 20 percig követi a tulajdonosát egy karkötőbe épített vezérlő segítségével. A cég ugyan csődbe ment, de hasonló néven átvette a projektet egy másik vállalat, ám ott már teljesen más funkciókkal rendelkezik a szerkezet.

Beepi

Az eredeti ötlet az volt, hogy egy online kereskedőhelyet hoznak létre használt autók adás-vételéhe, majd a Beepi kiszállította volna a megvárásolt autót az új tulajdonosnak.

Az ígéretes ötlet 35 befektetőtől gyűjtött be öszesen 145 millió dollárt.Ezzel a Beepi elkerülte az üzlethelyiség üzemeltetésével járó költségeket. Belső információk szerint a cég vezetésével volt a baj, mert nem költötték okosan el a pénzt. Ez okozhatta a gyors vesztüket, a vállalat idén februárba ment tönkre.