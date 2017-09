Négyszáz hektáron terpeszkedik a lebegő naperőmű

Kínában van jelenleg a legnagyobb, vízen úszó napelemfarm a világon. Mind méretben, mind kapacitásban jelenleg első a műfajában. Ahogy az Origo is megírta, a vízre telepített napelemek nem csak technológiai szempontból fontosak. Vízre építésük révén, jelentős szárazföldi területek spórolhatóak meg, illetve használhatóak másra. A most átadott megújulóenergia-hasznosító további érdekessége, hogy egy kiürült és elárasztott szénbányára telepítették.

Gazdag szénlelőhelyek találhatóak a kínai Huainan városának közelében, azonban egy megújuló energiákat hasznosító társaság úgy gondolta, eredeti célja helyett másra is jó lehet egy szénbánya. Fogták az egyik korábbi, jórészt kimerült bányát, elárasztották talajvízzel, hogy létrehozzák a világ legnagyobb úszó napelemfarmját.

Megmutatták a cölöpök helyét

A Kelet-Kínában megépült, megújuló energia termelő több mint 400 hektáron terül el, ami nagyjából 160 futballpálya nagyságának felel meg. A projektet megvalósító Sungrow Power nevű cég közlése szerint, mintegy 120 ezer darab panelből áll a termelőfelület. A teljes termelőkapacitása 40 megawatt, ami így is a többszöröse a második legnagyobb, Egyesült Királyságban lévő, 6,3 megawatt előállítására képes kisebb rokonának.

A napelemfarm projektcége szerint több előny is származik abból, hogy nem a szárazföldön működik a napelemfarm. Kihasználatlan felületen üzemel, így ebben a vonatkozásban olcsóbb, mintha értékes, másra is hasznosító földterületeket kellene megszerezni erre a célra. Ezen kívül a víz – megfelelő tervezés esetén – hűti is a paneleket, miközben azok elektromos energiát termelnek.

Távolról nézve úgy tűnik, a tartószerkezetek úszói egyszerűen csak maguktól a vízfelszínen maradnak. De ahogy a kivitelező cég egyik vezetője felhívta a figyelmet, mintegy 1000 vasbeton oszlopot rögzítettek a mesterséges folyó ágyába azért, hogy a vázrendszer úszóit a helyükön tartsák.

Kedves szimbólum

A kimerült szénbányára létesített szolárüzemet a Világgazdasági Fórumon egy „kedves szimbólumként” jellemezték.Ez fontos üzenet lehet abban a Kínában, melynek nagyvárosai és iparterületei a szmoggal leginkább szennyezett helyek közé tartoznak a világon.

A vízen lebegő napenergiafarm 15 000 háztartás villamosenergia-szükségletét tudja ellátni, és legalább 25 éves élettartamra tervezték.