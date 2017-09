A Csányi családé a legértékesebb cégbirodalom

A Forbes legfrissebb száma a Magyarország legnagyobb családi cégbirodalmait listázza. A rangsor élén a Csányi család áll, a második helyen Felcsuti Zsolt, a dobogó legalsó fokán pedig Bige László és családja.

A Forbes legújabb számából kiderül, hogy Csányi Sándor és családja vezeti a legsikeresebb családi vállalkozást hazánkban. A család agrárbirodalma folyamatosan terjeszkedik, közben a Bonafarm csoportszintű adózás előtti nyeresége idén is tovább csökkent (az agrártámogatások átszabása miatt). A család a tervek szerint a következő évtizedekben is több százmillió forintot fektetne be.

A Csányi családhoz tartozó Bonafarm, KITE Zrt., MCS Vágóhíd Zrt. közös értéke a Forbes becslése szerint 113,4 milliárd forint.

A második helyen lévő Felcsuti Zsolt az MPF Holding tulajdonosa idén már Iránba is szállít csiszolószerszámokat a cég magyar és kínai gyáraiból. A csoport által 2003-ban vásárolt Widenta mára a régió legnagyobb csiszolószerszám- és vágókoronggyártójává nőtte ki magát. A cég azóta tovább terjeszkedik és már vegyipari érdekeltségei is vannak. A Forbes becslése szerint a MPF Holding értéke 112,4 milliárd forint.

A harmadik helyen álló Bige László és családja tavaly az első helyen végeztek, az érdekeltségükbe tartozó Nitrogénművek nagyszabású fejlesztési projektbe vágott bele. A piacon viszont nőtt a konkurenseik száma is. A cég adózás előtti nyeresége egy év alatt négymilliárddal csökkent, hiszen az előző évi verseny miatt lejjebb mentek az árak. A fejlesztések után nagy kérdés, hogy mekkora dobásra lesz képes a cég külföldön. A Forbes becslése szerint a Nitrogénművek és a NZRT-Trade értéke 73,4 milliárd forint.