A Mars szelet gyártója egymilliárd dollárt fordít a fenntarthatóságra

Generációs küldetésnek tekintik a Marsnál, hogy a jelenleginél fenntarthatóbb módon folytassák a termékek előállítását. A több édességmárkájáról is ismert vállalat 1 milliárd dollárt fordít a beszállítói hálózatban dolgozók életminőségének javítására, jobban figyel a női egyenjogúságra, és a munkavállalói jogokra, ami hosszú távon üzletileg megéri.

Nincs hiány ambícióban a Mars gyártójánál. A vállalat főnöke, Grant F. Reid, nem csak azt jelentette be, hogy cégük 1 milliárd dolláros fenntarthatósági programot indít. hanem azt is jelezte, hogy javítani szeretnék azoknak a dolgozóknak az életminőségét és körülményeit, akik a beszállítói láncban dolgoznak. De jobban odafigyelnének a nők egyenjogúságára és az emberi jogok érvényesülésére is. A csokis cég már egy céldátumot is bejelentett terveihez.

Négy generációra előre terveznek

A Mars vezetői úgy látják, alapvető kérdés számukra az, hogy négy generációs működés után még legalább ugyanennyi ideig, kiszámíthatóan folytathassák működésüket. Ehhez az kell, hogy termék-előállításuk fenntartható legyen. A bejelentés szerint ezért tenni is hajlandók, például 2050-re 67 százalékkal mérsékelnék a gyártás során kibocsátott káros anyagok mértékét.

A környezet és a klíma megóvása mellett a vállalatnál úgy gondolják, újra kell szervezni a világgazdaságban meglévő, korábbi jó együttműködéseiket, ami elsősorban azt jelenti, hogya beszállítói láncra figyelnének oda. Azt ígérik, hogy a beszállítókkal való együttműködés javítása révén az ott dolgozók életminősége is jelentősen javulhat.

Üzlet is, nem csak fenntarthatóság

A Mars a legújabb azon nagyvállalatok sorában, melyek bejelentik szemléletváltásukat, és azt, hogy tevékenységüket a fenntarthatóság a környezet megóvásának jegyében kívánják folytatni. Ugyanakkor ez nem csak az ökológiai és a társadalmi egyenlőséget érintő szempontok miatt fontos a vállalatnak, hanem üzleti eredményeiknek is fontos összetevőjévé válhat.

A beszállítói lánc tagjaival újjászervezett együttműködés és új partnerségek kialakítása a vállalat üzleti hitelességét is növeli. Ezek közé az iparági együttműködések is beletartoznak. A Mars vezetője szerint, ez az elköteleződés üzletileg is megtérül számukra.

Azért tesszük ezt, mert helyes dolog meglépni, de azért is, mert jó üzleti lehetőséget jelent" – mondta a cég vezetője.

A Mars tavalyi éves bevétele 35 milliárd dollár volt. A cég az Egyesült Királyságban és az USA-ban működő telephelyei már most megújuló energiával üzemelnek. A tervek szerint további 11 országban ahol jelen vannak, hamarosan mindenütt a szélenergia hasznosítására állnak át. Más országokban pedig az alapanyagot előállító farmgazdálkodást támogatják.