Az Irma hurrikánt a Nemzeti Hurrikán Központ ötös kategóriába sorolta, ami a legerősebb hurrikán az Atlanti-óceán medencéjén kívüli területeken. Ugyan az Irma útja még bizonytalan, de lehetséges, hogy Floridába veszi az irányt.

Floridában várhatóan az amerikai narancstermelés több mint felét, és a grépfrút termelés közel felét állítják elő az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának júliusi előrejelzései szerint, és az Irma hurrikán ebben komoly károkat okozhat.

A hurrikán hírére megugrott a fagyasztott koncentrált narancslé ára, ami 146,6 dollárra emelkedett az előző 138,6 dollárról.

Az USA előrejelzése szerint a világ narancstermelésének kilenc százalékát, a narancslétermelésnek pedig 16 százalékát állítja elő az ország az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériumának legfrissebb adatai alapján.

A vihar komoly károkat fog okozni a floridai gazdaság számos részében, azonban a narancságazatra gyakorolt hatása jelentős lesz. Az iparág több mint 45 ezer embert foglalkoztat, és éves szinten 8,6 milliárd dollár értékben érinti az állam gazdaságát a Florida Department of Citrus hivatala szerint.

Az ágazat már most is küzd a fogyasztás visszaesésével, sőt, egy gyógyíthatatlan betegség is felütötte a fejét a faállományban, amit a rovarok terjesztenek károsítva a fák táplálkozását és belső keringését.