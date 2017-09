Ők keresnek rengeteget a hurrikánszezonon

Az Irma nevű hurrikán továbbra is vészesen közeledik Florida felé, az emberek pedig szeretnék még az érkezése előtt elhagyni a térséget. Erre a legalkalmasabb és leggyorsabb megoldás a repülőgép. A megnőtt szükséglet miatt viszont teljesen elszálltak a jegyárak.

Az utóbbi napokban azok az utasok, akik valamelyik floridai reptérről készültek sietve elhagyni az államot a hurrikánveszély miatt, azzal szembesültek, hogy hihetetlen mértékben megemelkedtek a járatok jegyárai. A megnövekedett szükséglet miatt néhány utasnak a megszokottnál akár több ezer dollárral drágább jegyet ajánlott fel a légitársaság.

Az egyik nő, aki a Delta járatával szeretett volna Miamiből Phoenixbe utazni,azzal szembesült, hogy a társaság 3 258 dollárt kért el egyetlen jegyért.Bár a Twitteren megosztott bejegyzésre azonnal reagált a Delta, kapcsolatba léptek a nővel, majd felajánlottak neki egy olcsóbb ülést, az elszálló repülőjegy-árak sok fejfájást okoznak az amúgy is nehéz napok elé néző államban. Egy másik utas majdnem 600 dollárral drágábban tudta csak megvenni a jegyét, amit néhány órával előtte még 190 dollárért árultak.

Egy másik hölgy a United honlapján akart jegyet vásárolni egy Floridából Denverbe induló gépre, de nagy megdöbbenésére a jegy 6 785 dollárba került.

A megnövekedett jegyárak hátterében az áll, hogy egyszerre több ezer ember szeretné elhagyni Florida államot. Az árakat pedig nem a társaságok alkalmazottai határozzák meg, hanem valós időben számoló algoritmusok. Az algoritmusok figyelembe veszik, hogy más társaságok mennyiért kínálják a jegyeket, mennyi jegy érhető el adott pillanatban, milyen áron és melyik osztályon, valamint természetesen a kereslet-kínálat viszonyaival is kalkulál, például hogy hányan böngésznek az oldalon.Az algoritmusok működése lehet az oka annak, hogy néhányan döbbenetes jegyárakkal szembesülnek.

Az Irma érkezése miatt az emberek gyors ütemben kezdtek el jegyeket vásárolni, valamint megváltoztatni a már meglévő foglalásokat korábbi időpontra, A jegyárakat meghatározó szoftver pedig néhány esetben a megszokott árnál akár több ezer dollárral drágább jegyeket ajánl fel az utasoknak.

Ennek következtében több utas is azzal vádolta a légitársaságokat, hogy szándékosan emelik a jegyárakat, hiszen az emberek nem tehetnek mást, megveszik a jegyeket a durván emelkedő árakon is.

Több utas is megosztotta a különböző közösségi média oldalakon, hogy a társaságok a segítségnyújtás helyett, kicsikarják a menekülő emberek utolsó centjeit is, pedig sokan az összes értéküket elveszíthetik a hurrikán miatt.

A legtöbb légitársaság járatain már csak néhány hely maradt, és ezek a székek általában amúgy is drágábbak a szokásosnál. Ennek több oka is van: lehet, hogy már csak első osztályú jegyek maradtak a kínálatban, vagy az utasok túlfoglalnák a járatot. Az biztos: most rengeteg ember szeretne jegyet venni a megmaradt néhány helyre, ugyanabban az időpontban.

Az USA-ban most tartották a munka éves ünnepét, a Munka Napját. A légitársaságok ilyenkor amúgy is kevesebb járatot indítottak, ez szintén hozzájárult az elérhető szabad helyek számának csökkenéséhez.A jegyárakat meghatározó számítógépes rendszer számára most bekövetkezett a lehető legrosszabb forgatókönyv. A társaságoknak már arra sincs elég idejük, hogy megfelelő számú járatot tudjanak előkészíteni a rengeteg utas számára.

A JetBlue és az American Airlines a rendszereik hibái miatt, 99 dollárban maximalizálta a közvetlen járatokra szóló árakat, míg a Delta ugyanezt 399 dollárban határozta meg. Viszont ezeknek a jegyeknek a nagyrésze már elkelt vagy foglalásban van. A United ugyan nem határozott meg felső árhatárt a jegyárakra, azonban ők is elkezdték módosítani az áraikat. Az a jegy amit az egyik utas korábban még 6785 dollárért talált, most már csak 700 dollárba kerül.