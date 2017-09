Egyre többet költünk divatruházatra

Friss adatokból kiderült, hogy az előző évben a magyarok 700 milliárd forintot költöttek ruhákra. Ebbe az összegbe beletartoznak a szuper- és a hipermarketek ruhaeladásai is - derül ki a blokkk.com összeállításából.

Tavaly óta 168 százalékkal, 282 milliárd forinttal nőtt az az összeg, amit a magyarok ruhavásárlásra költenek. Ennek eredménye, hogy a bolti vásárlásokon belül 5 százalékról 8 százalékra emelkedett a ruhaneműk forgalmának részesedése. A legtöbb ruhát továbbra is a hagyományos ruhaboltokban vásárolják a magyarok.

A KSH adatai szerint a ruházati boltok 2016-ban 593 milliárdos forgalommal zártak.

Az idei évben 3 százalékra mérséklődött a növekedés üteme, ami azt jelenti, hogy a korábbi évekhez képest idén többen vették elő tavalyi ruháikat a szekrényből.

A legnagyobb divatmárkák, mint a H&M, C&A, Zara, Takko, Zara, Mango, Bershka, J.Press, Orsay, Amnesia, Camel Active vagy a GAP, együttes forgalma beszámolóik alapján 250 milliárd forint felett mozog. Ha ehhez hozzáadjuk a nagy sportmárkákat akkor az összeg máris 300 milliárd fölé ugrik.

Itthon a legnagyobb, 53 milliárdos forgalmat a H&M bonyolította le, míg második helyen a C&A áll, 32 milliárdos forgalommal,a képzeletbeli dobogó legalsóbb fokára pedig 22 milliárdos forgalommal a Zara állhat.

A cípőboltok közül a Decathlon diktálja a tempót, a maga 40 milliárdos árbevételével, a Humanic 11 milliárdos éves forgalmat könyvelhet el, a Salamander már csak ennek a felét.

Az erős verseny következtében 2012 óta 4 ezerrel csökkent a ruhás boltok száma Magyarországon, tehát nagyjából ötödével zsugorodott a vásárlókat kiszolgáló kiskereskedelmi bolthálózat.

Csökkent a használt ruhákkal kereskedő árusítóhelyek száma is. 2016-ban 6 ezer fölött mozgott a számuk, ami az öt évvel ezelőtti értékhez képest ezerrel kevesebb second hand boltot jelent. A forgalmuk ugyan 34 milliárd forintról 42 milliárdra nőtt az elmúlt években, de ebben nagy szerepe lehetett az online kasszák bevezetésének is.