Nyugdíjjáradékból adómentesen indíthatnának vállalkozást

A befolyásos brit gazdasági szereplőkből álló, leginkább üzleti tanácsadással és képzésekkel, valamint lobbitevékenységgel foglalkozó IoD új javaslattal állt elő, mellyel a nyugdíjas korúak vállalkozóvá válását segítenék elő az Egyesült Királyságban. A cél az, hogy a nyugdíjkorhatárt elérők inkább statup-ban gondolkodjanak a gazdaságból való visszavonulás helyett.

Az 55 éves kort elérő brit állampolgárok bizonyos feltételek mellett jelenleg is hozzáférhetnek nyugdíj-megtakarításaikhoz, illetve részükre az ellátás folyósíthatóvá válhat. Egy új javaslat szerint, a nyugdíjjáradék 10 százalékát adómentessé kellene tenni azért, hogy hozzáférése után az idősebb generáció tagjai új vállalkozást indíthassanak abból.

Adómentességgel ösztökélnék az idősebbek startupjait

A 2015-ben meghozott új szabályok szerint, minden, 55. életévét betöltött brit állampolgár igényelhette nyugdíj-megtakarításainak akár negyedét is. Az összeg után korábban jelentős adófizetési kötelezettség terhelte azt, aki élt a lehetőséggel, ezt szüntette meg a kormányzat néhány éve. A IoD most azt javasolja, érdemes lenne tovább lazítani a szabályozáson.

Nem csak az adómentességet, hanem a korosztályi kiterjesztést is fontosnak tartják. A szervezetnél úgy vélik, a 60-as évekbe értekre kell a leginkább figyelni. Ezek az emberek ugyanis a munka világa és a nyugdíjas életforma határára értek, és a szabályozás átalakításával az aktív éveik számát lehetne növelni.

Az adatok szerint, a brit nyugdíjasok eddig csekély arányban éltek a járadékhoz való korábbi hozzányúlás lehetőségével. Az ottani biztosítótársaságok szövetsége szerint, negyedévente alig 100 000 fő nyúl csak az alapjához, ami nagyságrendileg kevesebb, mint annak a 4,7 millió 55 év felettinek a száma, aki érintetlenül hagyta pénzét.

Képeznék is őket

A javaslat arra is kiterjed, hogy az idősebb vállalkozókat rendszeres képzésekben kellene részesíteni, valamint saját tanulásuk költségei kapcsán is, további kedvezményekben részesítenék őket. A képzések célja azoknak a vállalkozói ismereteknek az elsajátíttatása, melyek birtokában az idősebb brit állampolgárok is hatékonyan tudják saját magukat is vállalkozásukat menedzselni.

Sem a brit kincstár, sem a számvevőszék nem kommentálta egyelőre a javaslatot. Ha ilyen javaslat elfogadásra kerülne, akkor az jelentősen érintené a szigetország adógazdálkodását.