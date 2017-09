A fintech cégek működésének még globálisan sincs kialakult szabályozási gyakorlata, miközben folyamatosan nő az ezeken keresztül bonyolított pénzügyi tranzakciók száma. 2015-ben a háztartások negyede ilyen cégeken keresztül intézte fizetési tranzakcióinak negyedét, a hitelezésnek pedig 14 százaléka zajlott ezeken keresztül – mondta a Figyelőnek adott interjújában Windisch László, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti alelnöke.

Tavalyelőtt világszerte 23 milliárd dollár értékben érkezett tőke a fintech cégekbe, míg a közép-európai régióban tavaly 1,2 milliárd dollárt ért el a befektetések értéke. A fintech vállalatok olyan cégek, akik technológiai innovációkkal teszik olcsóbbá az egyes pénzügyi szolgáltatásokat.

Technológiai forradalom várható a pénzügyi rendszerben

Elkerülhetetlen a pénzügyi technológiai forradalom, erre a jegybank pedig alapvető lehetőségként tekint az új megoldásokra – mondta el Windisch László. Az alelnök kiemelte, hogy olyan felügyeleti és szabályozási rendszer kell kidolgozni, amely nem akadályozza a fejlődést és a gazdaság versenyképességének javulását, de garanciákat tartalmaz a szolgáltatásokat igénybe vevők biztonságára. Ennek eszköze lehet, hogy a pénzügyi szolgáltatások technológiai újításainál meg kell határozni, mi számít értéket hordozó innovációnak, és mi az, ami egy esetleges megengedőbb szabályozásának köszönheti költségelőnyét.

A jegybank felügyeleti alelnöke szerint, a brit példa jó ötleteket adhat a megoldások kidolgozásához. Ebben egy olyan szabályozói keretrendszert látni, amely átmeneti könnyítést ad a fintech cégek számára a többi pénzügyi szolgáltatóra vonatkozó előírások alól. A könnyítés addig tart, amíg kiderül, van-e kereslet az adott pénzügyi innovációra.

Sok szabályozási kérdésben jól áll Magyarország

Windisch László elmondta, hogy az MNB több szabályozási kezdeményezéssel rendelkezik a mobilalkalmazásokon keresztüli azonosításra, az online szerződéskötésekre vonatkozóan.

Kiemelte, hogy az MNB Európában elsőként szabályozta a felhőszolgáltatások használatát a pénzügyi szektorban.

A felügyeleti alelnök szerint a bankok innovációval és költségeik további csökkentésével vehetik fel a versenyt. Elmondása szerint, a magyar pénzintézetek működési költsége európai viszonylatban is magas. Ugyanakkor a takarékszövetkezetek várható fiókbezárása kapcsán elmondta: ha azoknak vidékpolitikai célokat is be kell tölteniük, akkor azoknak állami kompenzációt kell biztosítani. Erre példa a kistelepüléseken működő fiókok járulékcsökkentése.