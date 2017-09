Az év eddigi második legerősebb hónapja volt augusztus az ingatlanpiacon, csak májusban pörgött ennél hajszálnyival jobban a hazai lakáspiac – derül ki a Duna House friss elemzéséből. Az év első nyolc hónapjára visszatekintve, alig tapasztalható gyengülés a tavalyi év hasonló időszakához képest. Az utóbbi évek leggyengébb augusztusa 2013-ban volt, az akkori forgalomhoz képest most kétszer annyi ingatlan cserélt gazdát.

Júniustól folyamatosan emelkedik a magyarországi ingatlanpiac keresleti indexe, bár a februári legerősebb értéket augusztusban sem érte el. A kereslet emelkedésével együtt járt a lakásárak emelkedése is. Természetesen továbbra is óriási a szórás a hazai ingatlanpiacon. Még a hasonló adottságú lakások árai között is előfordulnak nagy különbségek, attól függően, hol található az adott ingatlan.

Legnépszerűbb a főváros XIII. kerülete, nő az ingatlanbefektetési kedv

A főváros pesti oldalán átlagosan 321 ezer forintos négyzetméteráron lehetett panellakást vásárolni, Budán a házgyári lakások valamivel magasabb, 365 ezer forintos négyzetméteráron keltek el augusztusban. A keleti régiókban 211 ezer, míg nyugaton 208 ezer forint volt ezeknek a lakásoknak az átlagos négyzetméterenkénti ára. A téglalakások drágábban mentek: Pesten 445 ezer, Budán 576 ezer, a belvárosban akár 597 ezer forint is lehetett a négyzetméterenkénti átlagár.

A Budapestre vonatkozó adatok alapján a XIII. kerület volt a legvonzóbb célpont a lakást vásárlók körében. Az érdeklődők 20 százalékának ez a kerület állt listája élén. A XIV. kerület 1 százalékkal végzett a második helyen, míg a VI. kerület volt a harmadik.

Nőtt a befektetési céllal lakást vásárlók aránya. Vidékhez képest nagy a különbség a főváros javára: míg előbbi helyen a vásárlók 26 százaléka, addig a fővárosban a vásárlók 42 százaléka bérbeadási vagy más, jövedelemszerzési céllal vett lakást.

Van ahol inkább nagyobb, míg máshol a kisebb lakásokat keresték

A fővárosban átlagosan 24 millió forintért keltek el a lakások, átlagos méretük 54 négyzetméter volt. A budapesti lakástulajdonosok jellemzően azért váltak meg az addigi ingatlanjuktól, mert nagyobb lakásba költöztek. Vidéken változatosabbak voltak az eladás mögött álló okok. A fővároson kívül eladott lakások harmada örökölt ingatlan volt.

Budán tizedével emelkedett a kisebb, 20-40 négyzetméteres eladott lakások száma, de számottevően nőtt az érdeklődés a nagyobb, 140 négyzetméteres ingatlanok iránt is. Figyelemre méltó, hogy 15 százalékkal emelkedett az elmúlt egy évben a 600 ezer forintos vagy efölött négyzetméteráru lakások száma. A legtöbb eladott lakás ára 40 millió forint fölött volt.

A pesti oldalon a hónap sztárjai a kisebb lakások voltak. Itt 25-ről 29 százalékra nőtt a 20-40 négyzetméter alapterületű lakóingatlanok száma a teljes értékesített lakásállományon belül.

Ugyanakkor Pest megyében és vidéken a közepes és nagyméretű lakások iránt mutatkozott nagyobb érdeklődés. Jellemző volt a 300-350 ezer forintos négyzetméteráron történő értékesítés. Vidéken kelendők voltak az alacsonyabb árú lakások is, az eladott lakások 23 százalékának négyzetméterára 150-200 forint környékén mozgott.

A közlemény szerint, az év első nyolc hónapjára vonatkozó becslés szerint, 101 404 darab ingatlan adás-vétel bonyolódott országosan.