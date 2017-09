Ezen a héten sem maradtunk fontosabb gazdasági események nélkül. Kiderült, hogy a mesterséges intelligencia szerint nem az ember felelős a klímaváltozásért. Összeszedtük, hogyan lehet túljárni a hitelkártyával a bankok eszén. Kiderült az is, hogy melyik a legértékesebb cégbirodalom Magyarországon. Megnéztük azt is, hogy melyik országokban érdemes nyugdíjasnak lenni. A britek belehúztak a megújuló energiák terén és ingyenes napelemekkel segítenének a szociálisan rászorultaknak. Érdekes dolgok derültek ki arról is, hogy az emberek mennyi pénzt költenek az internetes játékokra. Kínában található a legnagyobb vízerőfarm mint méretben, mint kapacitásban jelenleg világelső. Megérkezett az Irma és ennek köszönhetően hatalmasat drágultak a repülőjegyek Floridában. Végezetűl, ünnepélyes keretek között adták át a 250 ezredik Széchenyi Kártyát.