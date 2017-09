A hekkerek már bent lehetnek néhány energetikai vállalatnál

Az ismert, információtechnológiai biztonsággal foglalkozó Symantec szerint, fennáll a veszélye annak, hogy a hekkerek már képesek betörni energetikai cégekhez Európában és az Egyesült Államokban. Ha a félelmek beigazolódnak, akkor a jövőben komoly problémát jelentenek majd a hekker támadások.

Egy hekkerekből álló csoport több európai és amerikai energetikai vállalatot vett célba, és a Symantec információi szerint, sikeresen meg is szerezték a hozzáféréseket azok rendszereihez. A betörést állítólag vírusokkal fertőzött e-mailek bevetésével követték el, és több amerikai, török és svájci céghez is megszerezhették a szükséges belépési kódokat és hozzáféréseket. Ha ez igaz, úgy az energiaszektor vállalatainak nagyon észnél kell lenniük, és mielőbb megbizonyosodni arról, hogy rendszereikbe nem jutottak be illetéktelenek.

A kibertámadások 2015 elején kezdődtek, de csak az előző év áprilisában sokasodtak meg. Ennek egyik oka lehet, hogy több ország kormánya is támadást indított a közismert Dragonfly hackercsoport ellen, melynek tagjai sokak szerint a virtuális, de nagyon is valós károk okozására képes csapások ötletgazdái.

Nem az első riadó

A Symantec figyelmeztette az energetikai cégéket, hogy a jövőben támadásnak lehetnek kitéve, és a hackerek a megszerzett adatokat és belépési kódokat egy esetleges geopolitikai konfliktus során bevethetik majd, vagy eladhatják bizonyos országoknak.

Az amerikai kormány még júniusban figyelmeztette a szektorban dolgozó cégeket, hogy hekkerek egy csoportja támadást indított atomerőművek és más energetikai létesítmények adatainak megszerzéséért. A Reuters információi szerint, a támadók az ún. phishing módszer, azat az adathasználat alkalmazásával, e-mailen keresztűl próbálták megszerezni a számukra szükséges információkat.

A Symantec úgy gondolja, hogy a kormány felhívása ugyanarra a támadássorozatra utalt, amiről ők is beszámoltak korábban.

Figyelni kell, nem aggódni

Más, biztonságtechnikával foglalkozó szakemberek viszont kételkednek abban, hogy bármilyen fontos információ vagy adat rossz kezekbe került volna. Robert M. Lee, a Dragos biztonsági cég alapítója elmondta, hogy a támadások aggasztóak, de semmi szükség a pánikkeltésre, mert a hackerek még távol állnak attól, hogy le tudják kapcsolni például az áramellátást, ahogy az történt korábban Ukrajnában.

A Symantec nem tudja, hogy a támadások honnan érkeznek, de találtak arra utaló jeleket, hogy Oroszország lehet azok kiinduló pontja. A cég azonban végzett elemzéseket Franciaországból származó kódokon is. A hasonló csoportok sokszor használnak ilyen módszereket a hatóságok és a csapásaik elhárítására képes vállalatok megtévesztésére.