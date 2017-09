Megint óriási büntetést kapott a Facebook

A spanyol adatvédelmi hatóság (AEPD) 1,2 millió euróra (367 millió forint) büntette a Facebook internetes közösségi oldalt, mert engedély nélkül használták fel a regisztrált felhasználók adatait. Nem ez az első alkalom, hogy megbírságolják a céget.

Az AEPD szerint a Facebook több rendben is súlyos módon megsértette a a spanyol adatvédelmi törvényt. A felhasználókról különleges adatokat, vagyis ideológiára, vallási hovatartozásra, nemi orientációra, személyes ízlésre valamint internetes keresési szokásokra vonatkozó információkat gyűjtött, majd a cég reklámokhoz használta fel a megszerzett adatokat.

A Facebook minderről nem tájékoztatta megfelelően a felhasználókat, valamint nem szerezte meg tőlük a beleegyezést sem.

A cég által kínált tájékoztató nem világos és általános kifejezéseket tartalmaz és ezáltal megtévesztő lehet. Egy átlagos technológiai ismeretekkel rendelkező felhasználó számára nem derül ki belőle, hogy mi történik az adataival.

Az adatgyűjtés azonban nem csak a Facebookon történik, hanem más oldalak is érintettek, ahol elérhető a közösségi oldal " Tetszik" gombja. A vállalat nem tagadta, hogy ezeken az oldalakon keresztül olyan felhasználókról is adatokat szereznek, akik nem tagjai a közösségi oldalnak. Az AEPD azt is kifogásolta, hogy a törölt felhasználók adatait még 17 hónapig megőrzi a cég.

Spanyolországa mellett a hollandok, franciák, belgák és a németek is indítottak hasonló vizsgálatot, miután 2015-ben a leuveni egyetem vizsgálata kiderítette, hogy a nem regisztrált internetes személyek tevékenységét is nyomon követi a cég.

Az AEPD fennállása óta ez a legnagyobb kiszabott büntetés.

Korábban a Facebookra az Európai Bizottság szabott ki bírságot. A 122 millió dolláros díjat azért kellett a közösségi oldal befizesse, mert kiderült, hogy eltitkolt olyan technikai információkat, amelyekről később kiderült, hogy mégis léteznek.