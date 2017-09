Átadták Vác első elektromosautó-töltőállomását, amelyet a városban még három, a következő másfél évben pedig országosan 300 villám- és gyorstöltőállomás fog követni - mondta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkára hétfőn Vácon.

Egyre inkább teret nyernek az elektromos autók, amíg öt éve alig-alig találkozhattunk velük, 2016-ban már több mint kétmillió elektromos működésű gépjármű üzemelt világszerte – mondta Lepsényi István.

Hangsúlyozta, hogy az országnak fontos, hogy ne maradjon ki a közlekedés fejlődéséből, ezért dolgozta ki a kormány az elektromobilitás elterjesztését ösztönző Jedlik Ányos tervet, a hozzátartozó cselekvési tervvel. A program révén a kormány azt szeretné elérni, hogy csökkenjen a közlekedés károsanyag-kibocsátása, növekedjen Magyarország energiabiztonsága, és támogatni kívánják a magyar vállalatokat és kutatóhelyeket, hogy minél jobban bekapcsolódhassanak az elektromobilitás fejlesztéseibe.

A kormány célja, hogy kiépüljön az az infrastruktúra, amivel az ország teljesen átjárható elektromos járművekkel, és a városokban se okozzon problémát az elektromos gépjárművek feltöltése. Hozzátette, hogy a megvalósítás érdekében az NGM létrehozta az állami tulajdonú e-Mobi Nonprofit Kft.-t, ami megkezdte az országos lefedettség kiépítését, ennek az első eleme a Vácon átadott töltőállomás.

A gazdaságfejlesztési államtitkár szólt arról is, hogy az NGM tavaly a 15 ezer főnél nagyobb lélekszámú települések önkormányzatai számára pályázatot írt ki elektromos villám- és gyorstöltőállomások létesítésére, a támogatással 75 településen több mint 400 új töltőállomás épülhet ki.

Továbbá a tárca tavaly nyitotta meg a tisztán elektromos járművek értékesítésének támogatási rendszerét, aminek keretében 480 jármű beszerzése valósult meg, így a zöld rendszámmal üzemelő, környezetbarát autók száma Magyarországon már meghaladja a háromezret. Hozzátette, hogy a régióban Magyarországon értékesítik a legtöbb elektromos autót, amihez hozzájárul az a kormányzati célkitűzés, hogy 2030-ra elérje a 30 százalékot a költségvetési pénzből működő intézmények elektromos gépkocsi használata.

Rétvári Bence az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a töltőállomás átadásán felidézte, hogy Vác mindig is a magyar közlekedési innováció központja volt, hiszen 1846-ban a Budapest-Vác vasútvonal volt az első Magyarországon, most pedig élenjár az elektromos autóhasználat fejlesztésének a területén is.