Fiatal magyarok, akik elhozzák nekünk az okos jövőt

Ünnepélyes díjátadó keretében, a budapesti Bálnában hirdették ki az MVM Edison LightUp! innovációs pályázat végső nyerteseit. Az első hazai energetikai startup pályázat utolsó fordulójába tizenkét pályamunka került be, közülük került ki a négy legjobb pályázat, kategóriánként egy-egy, melyet a négytagú zsűri választott ki. A legjobbak maximum 50 millió forint összegű magvető befektetésre és akcelerációs szolgáltatások igénybevételére kapnak lehetőséget, hogy a jövő meghatározó vállalkozásává váljanak.

Március végén hirdették ki az első hazai energetikai startup pályázat, az MVM Edison Light Up! nyerteseit. A beérkezett 118 pályamunka közül 12 jutott tovább, melyeket 1 millió Ft nyereménnyel díjaztak, és kaptak lehetőséget, hogy részesei legyenek az inkubációs mentorprogramnak. A program keretében szakmai partnerek közreműködésével kaptak segítséget termékfejlesztéshez, üzleti terv elkészítéséhez, prototípus teszteléshez. A mentorprogram alatt megszerzett tudást, fejlődést prezentálták a pályázók a Bálnában, mindezt nem csupán a zsűri előtt, hiszen több befektető is kíváncsi volt a jövő megoldásaira. A négy nyertes innováció kreatív energetikai ötletei nem csak a vállalatoknak, de a háztartásoknak is sokat segíthetnek a jövőben.

Miről szólt az MVM Edison Lightup! pályázat? A négy projekt több mint száz másik pályázattal indult küzdelembe azMVM EDISON program 2016. december 5. és 2017. február 17. között kiírt LightUp! innovációs pályázat és startup versenyén.A felhívás hazai innovátorokat buzdított arra, hogy lépjenek ki a fényre, és mutassák meg titokban dédelgetett ötleteiket. A legjobb ötleteinek megvalósítását az MVM csoport komplex mentorprogrammal támogatta, amelynek többek között része volt az IBM által is használt termékfejlesztési módszerek vagy mesterséges intelligencia megoldások alkalmazása.

Az MVM Csoport minden eddiginél nagyobb hangsúlyt fektet a kutatás és a fejlesztés támogatására, a megújuló energiaforrások bővítésére, középpontba állítva az olyan kreatív energiahatékony megoldásokat és technológiai újításokat, melyek később be tudnak épülni a mindennapokba. Ennek elérése érdekében a társaságcsoport új területen, a startup ökoszisztéma világában is élre kíván törni az MVM Edison programmal.

Büszke vagyok arra, hogy az MVM EDISON LightUp! programunkkal nagyban hozzájárultunk ahhoz, hogy az energiahatékonysághoz, a megújuló energiatermeléshez kapcsolódó fejlesztések, illetve a smart koncepciók ne maradjanak elméleti síkon - mondta Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója az ünnepségen.

Ők a nyertesek

Összesen négy kategóriában versenyeztek a legjobbak a végső győzelemért.

A döntőbe jutott pályázatokat az első körös rostához hasonlóan a zsűri székében Csiba Péter, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Dr. Molnár Imre, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatói kabinetjének vezetője, Bertalan Zsolt, a SmartFutureLab Zrt. vezérigazgatója, valamint Fehér Gyula, a hazai startup világ atyja, a USTREAM alapítója és Pongrácz Ferenc, a programban partnerként résztvevő IBM délkelet-európai térségének üzletfejlesztési igazgatója értékelte. A zsűri nehéz helyzetben volt, hiszen jobbnál jobb ötletek közül kellett kiválasztani azt a négyet, akik a legígéretesebbek a jövőnket tekintve. A nyertesek végül;

PERSONAL / HOUSEHOLD ENERGY GENERATION AND USAGE - Személyes és háztartási szintű energiatermelés és felhasználás:

Poizo (Fekete Dániel, Miklósi Ádám)

A háztartások költséghatékony fűtésére a személyes komfortérzet előtérbe helyezésével ad találékony választ a POIZO. A smart mobil infra fűtőtest a legegészségesebb fűtési technológiát alkalmazza, maximalizálja a kibocsátott hőenergiát célzottan a felhasználóra, illetve a beállított fűtendő területekre, 360 fokban érzékelve azok elhelyezkedését, így megoldja a hőérzetünk különbözőségéből adódó mindennapi problémát, ha a család egyik tagja vacogva fázik, míg a másiknak melege van.

ENERGY GENERATION AND USAGE - Általános energiatermelés és felhasználás:

ECObuilder (Jakab László, Károlyi Gergely, Lukács Dávid, Andrássy Zoltán)

Az ECObuilder, amely az épületetek hőszigetelését fázisváltási technológián alapuló hőszigetelő és panel rendszerével korszerűsíti. Az induló vállalkozás célja, hogy a közel nulla energiaigényű házak technológiáját elérhető áron széles körben hozzáférhetővé tegye a lakossági, középületi és ipari szektorban egyaránt.

OFFICE / INDUSTRY ENERGY GENERATION AND USAGE - Irodai és ipari szintű energiatermelés és felhasználás:

HeatTANK (Andrássy Zoltán, Farkas Rita)

A HeatTANK a hagyományos vizes hőtárolókat váltaná fel, egy helytakarékos, olcsóbb és nagyobb hatásfokú tartállyal, aminek köpenyterében speciális, fázisváltó anyag található. Magyarországon még nem, viszont külföldön már kezdenek megjelenni ezt az innovatív technológiát alkalmazó tárolók, viszont az optimalizált kialakítás segítségével ezekhez képest is 20%-os energiamegtakarítást ígér a nyertes pályázat.

PUBLIC / CITY ENERGY GENERATION AND USAGE - Városi és közösségi szintű energiatermelés és felhasználás:

BuGo- elektromos robogó megosztó szolgáltatás Budapesten (Derekas Barnabás Máté, Gyöngy Sára, Kádár Márton Gábor, Kiss Dávid, Pácsonyi Imre, Pintácsi Dániel, Szabó Bence, Takács Borbála)

A BuGO egy dinamikus, állomások nélküli elektromos robogó hálózat ötletével állt elő, amely megengedhető áron kínál korlátlan mobilitást felhasználói számára. A 21. század városaira specializálódótt robogózás közvetlen károsanyag-kibocsátás, átszállási vagy parkolási nehézségek nélkül juttatná el a vezetőt a kiindulási pontból a tetszőlegesen választott érkezési pontba, háztól házig. A közlekedési eszköz megjelenése és kiegészítő funkciói az urbanista fiatalok életstílusához illeszkedik.

Vesztes nincs, csak nyertes

Pongrácz Ferenc, az IBM délkelet-európai térségének üzletfejlesztési igazgatója a gálán elmondta, ő személy szerint szívesen foglalkozna továbbra is mind a 12 pályázóval, attól függetlenül, hogy végül csak négy nyertes lett.

Biztos vagyok benne, hogy lesz olyan termék, ami 1-2 év múlva hatalmas siker lesz, és azt gondolom sikerült olyan csapatokat találni, akik komoly üzleti lehetőségeket is hordoznak. Nekem személy szerint a Poizo volt a kedvencem. Hónapokon keresztül együtt dolgoztunk a csapatokkal, a több hónapos munka alatt derült ki számunkra, hogy kik a legjobbak, de komolyan gondolom, hogy továbbra is szeretném támogatni mind a tizenkét projektet." - mondta Pongrácz Ferenc.

A támogatásról kifejtette; „A mesterséges intelligencia és a felhő megoldások majdnem mindenkinél megjelentek, és az IBM foglalkozik ilyen rendszerekkel. Ebből kifolyólag segíteni tudunk abban, hogy a termék tényleg olyan legyen, hogy bárki, aki megveszi, elégedett legyen és azt a színvonalat nyújtsa, amit egy nagyvállalatnak a terméke tud nyújtani. Ezen felül vannak olyan partnereink, akik érdeklődnek a csapatok termékei iránt, ebben is tudunk talán segíteni."

Dr. Molnár Imre, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatói kabinetjének vezetője elmondta, várakozáson felül teljesített az első Edison program és a jövőben is bízik a sikerben;

A 118 beérkezett pályamű pozitív értelemben sokkolta a zsűrit is és a szervezőket is, nem gondoltuk, hogy a pályázat ilyen népszerű lesz. Nagy reményt fűzünk ezért az Edison második évadáhozhoz. Kíváncsi vagyok, túl tudjuk-e szárnyalni a mostani sikert."

A kabinet vezetője a cég jövőjéről is megosztott néhány gondolatot;

„A régión belül szeretnénk terjeszkedni, ezért teszünk is lépéseket. Vannak folyamatban lévő tárgyalások, többek között energetikai befektetési lehetőségekről. Az országhatárokon kívüli terjeszkedés most kiemelt cél az MVM számára. A nyertes csapatokkal a Smart Future Lab Zrt. foglalkozik tovább, de mi sem engedjük el a fináléban győztes csapatok kezét teljesen.

„Ők kezdik el a tárgyalásokat az ötletgazdákkal és nézik meg, hogy milyen befektetési potenciál és együttgondolkodási lehetőségek vannak, kinek mi az igénye. Nekem személyes kedvenc a Poizo volt, fogyasztóként könnyen tudtam azonosulni az ötlettel. Van egy kisfiam, és ez fontos tényező volt nálam, fontos, hogy a következő generáció számára is hasznos kiegészítő lehet ez a termék, hozzájárulhat az egészséges környezet kialakításához.

„Nekem mindegyik prezentáció nagyon tetszett, és bízom benne, hogy a zsűri bölcs volt és a legjobb négy csapatot sikerült kiválasztanunk. A nyertes csapatok a Smart Future Lab inkubációjában vehetnek most részt. Hogy milyen támogatásra van szükségük, az egy külön beszélgetés témája lesz - mondta az eredményhirdetés után Bertalan Zsolt, a SmartFutureLab Zrt. vezérigazgatója.

A cikk megjelenését támogatta az MVM Edison program.