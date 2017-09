Kína is betiltja a hagyományos üzemű autókat

A céldátum egyelőre még nem ismert, de Kínának pontos terve van arra, hogy kivezesse a hagyományos üzemű autókat az utakról. A hatalmas ázsiai ország a globális világ második legnagyobb autópiaca az Egyesült Államok után, és hatalmas szeletet hasít ki az elektromos autók piacából is. A kínai vezetés jelezte: a konkrét forgatókönyv már készen áll, és a dátumokat úgy fogják a lépésekhez rendelni, hogy a gyártóknak legyen elég idejük az átállásra.

Kína az e-autók egyik legnagyobb piacává vált az elmúlt években. Akár az autó árának felét is kifizették azoknak a gépkocsi-vásárlóknak, akik a hagyományos benzin vagy dízelüzemű autók helyett, elektromos vagy hibrid meghajtású autót vásároltak. A 2016-ban világszerte értékesített 753 ezer elektromos autó 40 százaléka itt talált vevőre. Kína most bejelentette: követve más országok példáját, hamarosan megszünteti a hagyományos hajtással üzemelő járművek forgalmazását.

Gyártói ambíciók

Kínában már eddig is több tucat elektromos modell futott az utakon. A Volvo után a Renault, a Ford és a General Motors is elkötelezte magát az e-járművek fejlesztése mellett, úgy, hogy terveiket kifejezetten a kínai piacra gondolva dolgozzák ki, többségük pedig a gyártást is oda telepítené. Ahogy pedig arról az Origo is beszámolt, több helyi márka – és az azok mögött álló nemzetközi vállalatok – járművei már eddig is népszerűek voltak a vásárlók körében.

Bár az átállás konkrét dátumai még nem ismertek, a kínai vezetés eltökéltnek látszik abban, hogy végrehajtsa a közúti energiafordulatot. Az biztos, hogy 2025-re az új járművek értékesítésének ötödét az elektromos és hibrid autók kell hogy kitegyék. Ehhez pedig az kell, hogy az értékesítés volumene már 2020-ra 12 százalékra emelkedjen.

Az ázsiai ország jelenleg is az egyik legnagyobb környezetszennyező állam iparával, így különös jelentősége van annak, hogy a kínai vezetés egyértelműen állást foglalt az átállás mellett, sőt, konkrét forgatókönyv meglétét jelentette be. Kínában tavaly 28 millió autó készült, ez a globális gyártás harmada, de ennek mindössze 1 százaléka volt elektromos.

Az viszont biztos, hogy nem csak az európai és az egyesült államokbeli márkáknak, hanem az ázsiai vállalatoknak is fontos az átállás. Például a Volvo kínai tulajdonosa azt jelezte: 2025-ig 1 millió darab e-autót szeretnének eladni az országban.