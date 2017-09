Még a legoptimistább várakozásokat is felülmúlta a tengeri szélturbinákkal termelte energia árának zuhanása az Egyesült Királyságban. A britek ezzel újabb mérföldkőhöz érkeztek az energiafordulatban, méghozzá tengeri mérföldkőhöz. A vízre telepített offshore szélerőművek ugyanis olyan olcsón szolgáltatják a tiszta energiát, hogy a szél hamarosan kiütéses győzelmet arathat a nukleáris felett. Igaz, utóbbinak még mindig erősek az állásai, és könnyen lehet, hogy az energiaellátás hátországában még jó ideig ez a termelési mód uralja majd a terepet.

Öt év alatt a felére csökkent az offshore, azaz a tengervízre telepített szélerőművek szolgáltatta energia ára a briteknél. Mint az Origo is megírta, az Egyesült Királyság egyre eltökéltebb abban, hogy belátható időn belül fosszilis hordozók nélkül működjön az ország. Úgy tűnik, a korábbi mérföldkő után – amikor is a teljes energiaellátásban a megújulók részvétele átlépte az 50 százalékos arányt –, most újabbhoz érkeztek. A vízben álló szélturbinák szolgáltatta energia rohamos áresése komoly kihívást jeklent a nukleáris energiaszolgáltatóknak.

Az olaj- és földgázipar is így kezdte

A tengeri szelekből nyert energia árzuhanásában jelentős szerepet játszik az, hogy a technológiák fejlődése révén mind hatékonyabbá válik a termelés, valamint a szélturbinák számának növekedésével csökken a fajlagos bekerülési költség is. Az Északi-tengeren mind több és több szélturbina áll a hullámokban, ami a megtermelt energia árát lefele nyomja.

Olyan lesz ez, mint korábban az Északi-tengerre települt olaj- és gázkitermelés. Drágán indult, de ahogy növekedett az ipar, a költségek csökkentek. Arra számítunk tehát, hogy a bővüléssel a szélenergia ára is tovább fog csökkeni" – mondja Michael Grubb, az University College London energetikai szabályozással foglalkozó professzora.

A hagyományos hordozók biztosította energiatermelésnél olcsóbbá váló, nagyságrendekkel jobban klíma- és környezetbarát szélenergia-termelés fokozatosan utasítja maga mögé kiöregedő konkurenseit. Szakértők emlékeztetnek rá, hogy a szárazföldi szélerőművek és a napelemek szolgáltatta tiszta energia árát már csak a földgáz árával van értelme összehasonlítani, miközben az offshore termelők a nukleáris energiát hívják versenyre.

Tagadhatatlan, hogy sok a bizakodó hang azután, hogy a szélenergia ára a várakozásokon felüli mértékben, és emellett folyamatosan csökken.

Az offshore szélenergia árának jelentős csökkenése óriási lehetőség a megújuló energiák iparának, és biztosan szálka lesz a köröm alatt az új nukleáris erőművek létesítésekor" – mondja Caroline Lucas, a brit zöldek pártjának egyik vezetője.

Az energiaár zuhanásával nem nagyon lehet vitatkozni. Az új kapacitások létesítését tenderekkel oldják meg a briteknél is, ami azt jelzi, a kivitelezők és az üzemeltetők mind olcsóbban tudják vállalni, például offshore termelők létesítsát. Egy friss brit pályázati kiírásra több cég is aláígért a nukleáris energiának. A pályázók offshore szélenergiát hasznosító egységeiket 58 font (nagyjából 19 000 forint) megawattórás támogatással építenék meg. Ezzel szemben, ha nukleáris energiát hasznosító termelők épülnének, azok még 2022-23-ban is 93 fontos (kb. 30 000 forint) megawattórás támogatást igényelnének.

Az atom még biztosan áll

Nyerjenek bár mind nagyobb teret a brit energiaellátásban a megújuló források, úgy tűnik, a nukleáris energiát egy ideig nem tudják száműzni az energiamixből. Az atomenergiával foglalkozó iparági szereplők nem ijedtek meg a szélenergiától, noha azt elismerik, költségeiket nekik is csökkenteniük kell hogy versenyképesek tudjanak maradni.

Teljesen mindegy, milyen alacsony a szélenergia ára. A tavaly megtermelt villamos energiának mindössze 36 százalékát szolgáltatta ez a forrás" – jelezte Tom Greatrex, a Nukleáris Iparági Szövetség ügyvivő vezetője.

A nukleáris energiát pártolók egyik legfontosabb érve, hogy a megújuló forrásokra épülő termelés továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz magában.

A fogyasztóknak akkor is többletköltséggel kell számolniuk, ha energiabőség van, hiszen a termelt energiát valahol tárolni is kell. Ha pedig a szélfúvásos és a napsütéses órák száma sem a termelésnek kedvező módon alakul, úgy az energiaellátásba be kell kapcsolni a tartalékrendszereket. A stabilitásban pedig a nukleáris energia jobban áll jelenleg, mint megújuló kihívói.

A szakértők mindenesetre egyetértenek abban, a klímacélok teljesítéséhez további, nem szénalapú energiaforrások bevonására lesz szükség.