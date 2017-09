Ezekben az országokban a legjobb külföldiként élni

Tíz éve indult az a vállalkozás, amelynek alapítói azt a célt tűzték ki, hogy minden lehetséges eszközzel segítsék az "expat"-ok, azaz a "nem végleges kitelepülők" külföldi országban való boldogulását. Az InterNations idén is felmérte és közzétette, hogyan alakul a külföldre települők életminősége, melyik országban mennyire megfelelő számukra az élet.

Az 'expat' az 'expatriate' rövidebb formája. Jelentését talán úgy lehet a legtalálóbban megadni, hogy ők olyan személyek, akik tartósan nem abban az országban, illetve kultúrában élnek, amelynek állampolgárai.

Azonban külföldi életük általában nem végleges letelepülési szándékkal, hanem saját elhatározásból vagy munkáltatói döntés nyomán indul.

Ebből a tág definícióból persze az is következik, hogy ide tartoznak azok a munkavállalók, diplomaták is, akiket vállalatuk, illetve országuk akár több évre is egy külföldi munkavégzési helyre rendel.

De ebbe a körbe esnek azok is, akik végül letelepülnek az adott országban, ahová eredetileg csak adott időre mentek ki dolgozni.

Nagy kérdés, hogy expatok-e a digitális nomádok, akik viszont akár néhány hetes vagy hónapos gyakorisággal is váltogathatják lakóhelyüket, munkaeszközüket jelentő laptopjukkal a hónuk alatt. Bárhogy is, már tudjuk, idén hol a legrosszabb nekik.

Hajózni is sokat lehet, de a pénz keveset ér

A felmérésben 13 000, külföldön élő munkavállaló vett részt. Ezek az emberek abban a 65 országban élnek, amelyek a külföldi munkavállalás legfontosabb célpontjai közé tartoznak. A válaszok kiértékelését összetett módszertannal számolták ki az elemzést készítők idén is. 43 olyan faktort néztek, amelyekkel jól és viszonylag egységesen leírhatók az életkörülmények kínálta lehetőségek. Az életminőség, a személyes pénzügyek, a megélhetési költségek, az oktatásra és egészségügyi kiadásokra szánt összegek mind befolyásolták a kapott pontszámot.

A felmérésben mintegy 166 ország állampolgára vett részt. Válaszaik alapján elkészült az összesített kimutatás, amelynek 65. helyén Görögország áll. Vagyis a külföldön dolgozók szerint globális viszonylatban a görögöknél a legrosszabb élni és dolgozni külföldiként.

Nagy változást egyébként nem hozott az idei év tavalyhoz képest. Akkor 67 országból a 66. helyen végzett Görögország, és Kuvait volt az utolsó helyen, Tajvan pedig az első a listában.

Görögországgal kapcsolatban azt állították a kutatásban részt vevők közül sokan, hogy keresetük itt ér a legkevesebbet, sokszor a napi kiadások fedezése is gondot okoz. Egy brit válaszadó azt mondta, hogy a gazdasági összeomlás határán egyensúlyozó államban hamar teljes bizonytalanság lesz úrrá a munkavállalókon. A görög vezetésnek ugyanis egyelőre nem állnak rendelkezésre források, hogy felpörgethesse az ottani gazdaságot, a lehetőségekből egyelőre a kötelező körök teljesítésére futja, országon belül és a külkapcsolatokat tekintve is.

Talán ennek is köszönhető, hogy sokan kifogásolták azt is, hogy a munka és a magánélet egyensúlya drasztikus mértékben felborult, utóbbi rovására.

Listamennyország kerekedett az expatok válaszaiból

Az utolsó tíz ország listáját idén Törökország nyitja, ezt India, Katar, Ukrajna, Olaszország, Szaúd-Arábia, Brazília, majd a tavalyi vesztes, Kuvait követi. Magyarország tavaly az előkelő 21. helyen állt a rangsorban, most a 41. helyre csúszott vissza. Ugyanakkor az élbolynál hasít a szabadidő eltöltése, a közlekedés szempontjaiból, és 28. helyen áll a 65-ös listán az életminőség kérdésében a külföldiek szerint. Barátkozni viszont nehezen tudnak itt a máshonnan érkezettek, ezért csak a 43. helyre futotta ezen az allistán.

Az pedig talán nem meglepő, hogy a külföldiek a nyelvvel birkóznak a legtöbbet. Magyarország a 64. helyen végzett, Kína után, a legalsó helyet Oroszország foglalta el. Ez a lista az állam hivatalos nyelvével vagy nyelveivel kapcsolatos nehézségeket mutatja, nem az ország lakóinak idegennyelv-tudásáról árulkodik.

Az idei legjobb tíz ország listáját a külföldiek szerint Bahrein vezeti.

Követi Costa Rica, ott már sikerült átállni a megújuló energiákra, és amúgy is sok érdekesség történik mostanában a hamarosan nejlonszatyor nélküli országban. A harmadik helyre Mexikó, a negyedikre a tavalyi favorit, Tajvan került, majd Portugália, Új-Zéland, Málta, Kolumbia, Szingapúr és végül Spanyolország adja az élbolyt. A külföldön dolgozók szerint idén ebben a tíz államban a legjobb élni és dolgozni nem odavalósiként.

A kutatás módszertanáról olvasni és a további mutatókat böngészni itt lehet.