Mibe fektet most Bill Gates?

Három fő csomópont köré rendezi el Bill Gates, a Microsoft alapítója és korábbi vezetője, az energiaiparral kapcsolatos befektetéseit. Vélhetően nem okoz meglepetést, hogy a világ leggazdagabb embere a környezetkímélő és klímabarát megoldásokat részesíti előnyben. De fantáziát lát a nukleáris energiában is, és szerinte az Egyesült Államok tanulhatna Kínától az energiaellátás biztonságát tekintve.

Külön is publikálták most Bill Gates írását abból a tanulmánykötetből, amely a globális gazdaság aktuális kihívásaival, többek között az energetikai kérdésékkel foglalkozó írásokat közölt. Gates ebben azt mondja – amit több más befektető is –, az energetikai innovációk Achilles-pontja a befektetők számára az, hogy jelenleg nem tudni, milyen technológiai megoldások lesznek sikeresek. Szerinte – ezzel a véleményével sincs egyedül – a kormányzatok és a magánszektor sokkal szorosabb együttműködésére van szükség ahhoz, hogy az újabb, környezetbarát megoldások terjedhessenek el. Három favoritját azért így is megnevezi.

Energiatárolási innovációra van szükség

Sokkal jobban ki tudnánk használni a szél- és a napenergia nyújtotta előnyöket és lehetőségeket, ha hatékonyabban tárolhatnánk a megtermelt energiát – állítja a milliárdos. Szerinte az ezeket kiaknázó technológiáknak kétségbevonhatatlan előnyük van a korábbi termelési módokkal szemben, különösen a környezetvédelem vonatkozásában.

Gates úgy gondolja,

ha az eddig megalkotott tárolási megoldásokban eljön végre a technológiai áttörés, akkor azzal jelentősen megnőne a szél- és napenergia felhasználhatósága.

De emellett egy újszerű technológiai megoldás kidolgozását javasolja. Ezen elgondolás szerint, a nap energiáját arra használnák, hogy a vizet oxigénre és a hidrogénre bontsák szét, majd a hidrogént szén-dioxiddal keverve, szénhidrogént állítanának elő. Ez az „üzemanyag" alkalmas lehet arra, hogy segítségével repülőgépek, vagy akár teherhajók is működhessenek.

Kiaknázatlan atomok

Gates külön vállalkozást alapított arra, hogy az atomenergia újszerű felhasználhatóságát találhassák meg a kutatók, ez a Terrapower, amelybe a Toshiba is beszállt. Az ún. traveling wave reactor elvét már az 1950-es évek óta ismerik a fizikusok.

A hullámreaktor előnyei közé tartozik, hogy egyetlen, meghatározott mennyiségű fűtőelem „betárazással" akár évtizedekig képes egyenletesen termelni az energiát. Kevés dúsított uránt igényel, a természetben előforduló nyersuránnal is működik. A TWR-ben a folyamat során keletkező plutóniumot nem távolítanák el, mint teszik azt a hagyományos erőművek esetében, hanem a lezárt reaktorban maradna.

A TWR hátránya, hogy borzasztó magas, mintegy 500 Celsius fokos a mag üzemi hőmérséklete. Ha ezt valóban folyékony nátriummal hűtenék, az rendkívül tűzveszélyes lenne. Ugyanakkor a Toshiba szakértői azt mondják,

a technológia további finomítása után ettől sem kell tartani, és az erőmű előnye hagyományos társaival szemben, hogy akár teljesen automatizáltan, felügyelet nélkül is működhet.

Nagyfeszültséget mindenhova

A harmadik energetikai terület a villamosenergia hálózat fejlesztése. Kínában és máshol is használnak már olyan, magas feszültségű távvezetékeket, melyek nagyon jó hatékonysággal képesek továbbítani az energiát, akár nagyobb távolságokra is. Gates szerint a már rendelkezésre álló technológiai megoldásokat kellene az USA-nak is átvennie.

Így az Arizonában a napsütésből, Közép-Nyugaton a szélből termelt energia, veszteség nélkül és lényegében bekerülési áron eljuthatna az ország más részeibe is. Szerinte ez az ellátás biztonságát is jelentősen megnövelné.

Gates 2016 decemberében csatlakozott egy olyan befektetői csoporthoz, amely egymilliárd dollárt fektet be az újszerű és környezetbarát megoldásokat kínáló energiaprojektek kidolgozásába. A milliárdos most azt mondja: befektetőtársaival együtt tisztában van azzal, hogy a technológiai áttörések akár évekig is eltarthatnak, ezért nem türelmetlenkednek az eredményeket illetően.