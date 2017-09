Minden, amit tudni érdemes az angolok új pénzéről

Nemcsak Magyarországon, hanem Angliában is zajlik a bankjegyek cseréje és korszerűsítése. Az angolok a hagyományos papírpénzeket műanyagra váltják, a csütörtökön bemutatkozó új 10 fontos már a második a sorban. A Jane Austen fontnak is becézett bankó több érdekességgel is szolgál.

Csütörtökön hivatalosan is forgalomba kerül Angliában az új tízfontos bankjegy, amelynek az a különlegessége, hogy műanyagból készül. Az új bankóval ugyan csak szeptember 14-től lehet fizetni, azonban már így is több érdekes sztorival is szolgál.

Először a vegánok fakadtak ki amiatt, mert az új műanyag pénz nyomokban marhafaggyút is tartalmaz. Ezt az anyagot a már lecserélt ötösöknél is használta a nyomda, és nem változtattak a 10 fontos esetében sem. A Telegraph szerint több mint 136 ezer ember írta alá azt a petíciót, amely ellenzi az állati eredetű összetevőt.

Nem lehet azonban azt mondani, hogy a Bank of England nem próbálkozott, ugyanis kísérleteztek a pálmaolajjal is, amire viszont a Greenpeace aktivistái ugrottak.

A papírról műanyagra váltásra azért volt szükség, mert így a bankjegyek átlagos élettartama 2,5-szeresére növekedhet.

Az új bankjegy nemcsak tartósabb lesz elődjénél, de 15 százalékkal kisebb is. Természetesen rengeteg biztonsági elem szerepel rajta, de talán a legnagyobb újítás, hogy a vakok számára külön kidomborodó pontokat helyeztek el a bal felső sarokba.

Volt azonban olyan is, aki nyerészkedni próbált az új bankjegyeken. Ahogy ilyenkor lenni szokott, néhány példányt kiküldenek azoknak a cégeknek, amelyek olyan automatákat üzemeltetnek, amelyekben lehet pénzzel fizetni. A leleményes alkalmazottak azonban még a forgalomba kerülés előtt elkezdték árulni eBayen az így szerzett bankókat.

A Business Insider szerint jellemzően 10 és 25 font között lehetett egy vadonatúj plasztik 10 fontoshoz jutni az online aukciós felületen. Egyes bankjegyek értékét az növelheti meg a többihez képest, hogy jóval alacsonyabb sorszámúak, mint a csütörtöktől tömegesen forgalomba kerülő társaik.

Fontos tudnivaló még, hogy az új pénz hátulján egy új szereplő tűnik fel, Charles Darwint a 41 éves korában meghalt Jane Austen váltja.

Ezzel az írónő lett az első nő, aki a pénz hátoldalán állandó jelleggel feltűnik, az első lapon természetesen továbbra is az uralkodó, II. Erzsébet látható.

A Change Checker szerint akkora kultusza van az írónőnek Nagy-Britannia területén, hogy egyes bankók nagyon sokat érhetnek majd. Ez különösen igaz azokra, amelyen Austen születési (16 121775) vagy halálának (18 071817) dátuma, vagy azok kombinációja (17 751817) szerepel sorszámként.

Hogy ezek a különleges sorszámok (és még néhány másik) ne véletlenszerűen kerüljenek az emberekhez, ezért a Bank of England aukciót tart október 6-án, ahol a gyűjtők licitálhatnak a speciális számozású pénzekre.

Hogy mekkora ötlet az árverés, azt jól bizonyítja az ötfontos esetében tartott aukció, ahol a jegybank 194 500 fontot gyűjtött össze, mert 230 különleges sorszámú bankót eladott.

A legdrágább bankjegyért 8 500 fontot fizettek, azaz 1700-szor többet, mint a névértéke.

Ez olyan, mintha valaki egy különleges sorszámú 1000 forintosért 1,7 millió forintot adna.

Természetesen az angol jegybank nem nyerészkedni akar a dolgon, az árverésen befolyt összeget három jótékonysági szervezet között osztja szét.