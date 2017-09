Megállíthatatlanul emelkedik a vaj ára az egész világon

Továbbra is megállíthatatlanul emelkedik a vaj ára. A jelenség nemcsak nálunk, hanem lényegében globálisan tapasztalható. A napokban még a Magyarországtól nagyon távoli szigetországban, Új-Zélandon is több orgánumban a vezető hírek között szerepelt a vaj árának rekordja. De nem kell olyan messzire menni, ha kevés vajat, de legalább drágán akarunk találni. Az Európai Unióban és Magyarországon is mind magasabbra szökik az ár.

Az Origo is megírta, hogy a vaj árának emelkedése azért is fontos kérdés, mert nélkülözhetetlen alapanyagként, a folyamat előbb-utóbb magával hozza más élelmiszerek árának emelkedését is. Elsősorban a pékárukat kedvelő vásárlóknak kell mélyebben a pénztárcába nyúlniuk, de így vagy úgy, minden élelmiszer-vásárló megérzi, hogy mit produkált az elmúlt egy évben a vaj.

Még mindig több oka van a drágulásnak

A vaj árának emelkedése mögött több ok húzódik, ezek között az egyik a kereslet növekedése. Az Unió lakosai mind több vajat fogyasztanak, a termelés viszont nem bír lépést tartani a kereslettel. Ennek viszont van egy mögöttes, ám még lényegesebb vonatkozása:

a tejtermelés csökkenése, illetve a kereslethez képest nem elégséges mértéke.

A tej felvásárlási ára Magyarországon nem követi az uniós felvásárlási árak emelkedését. Így a magyar termelőknek mindinkább megéri külföldre exportálni a megtermelt tejet, ahogy azt az Alföldi Tej Kft. ügyvezető igazgatója is jelezte. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke pedig azt mondta, hogy olyan mértékű tejhiány van a feldolgozott tejtermékek előállításában, hogy hamarosan a tejföl ára is emelkedésnek indulhat.

Magyarország vajtermelése hullámzó teljesítményt mutat. Ennek oka a gyártók szerint az is, hogy a magyar tej úgynevezett beltartalma némileg gyengébb, mint az unió más országaiban. Hollandiában és Finnországban is 4 százalék fölött van, míg Magyarországon 3,6 -3,8 százalék. Ez a környező országok adataihoz viszonyítva is alacsonyabb érték.

A feldolgozás során így a nyerstejet fel kell javítani, ami a tejtermékek, így a vaj előállítási költségét is tovább növeli. Egy kiló 82 százalékos zsírtartalmú vajhoz Magyarországon 22, Finnországban csak 19 liter tej szükséges.

Így hiába a hazai kereslet növekedése, a termelés nem nőtt ezzel párhuzamosan. Tavaly Magyarországon 8 ezer tonna vajat állítottak elő a KSH adatai szerint, ami alig több a tíz évvel korábbi 7100 tonnás értéknél, és kevesebb, mint amennyit 2010-ben gyártottak.

Visszájára sült el

Míg nem is olyan régen a tej túltermelése alacsonyan tartotta az uniós árakat, az év első felében az Európai Unió mindinkább tejhiányossá vált. Emiatt a tejzsírárak augusztus végére mindenhol évtizedes magasságba ugrottak, és jelenleg úgy látni, nincs vége a folyamatnak.

Magyarországot különösen az olasz és a német piac alakulása érinti érzékenyen. Előbbire sok nyerstejet exportálnak a magyar termelők, utóbbiról sok vaj érkezik a magyar kereskedőkhöz. Míg az olasz és holland tejfelvásárlási árak augusztus végére 130-133 forintos (itt: kilogrammonkénti) sávba értek, addig a magyar nyerstej-átlagár 90-92 forint körül mozgott. Mindeközben az európai uniós vajárak meredeken emelkednek, és szeptember elejére elérték a 652 euró 100 kilogrammonkénti átlagárat.

Ez 74 százalékos átlagos uniós áremelkedést jelent az egy évvel korábbi értékhez képest. Eközben az Agrárgazdasági Kutató Intézet jelentése szerint Németországban az ömlesztett vaj kilónkénti ára szeptember elejére meghaladta a 2100 forintot, ami 72 százalékos emelkedés az egy évvel korábbi árhoz képest.

A KSH adatai szerint a vaj és vajkrém ára 2017 augusztusára 12,5 százalékkal emelkedett a tavalyi év azonos időszakához képest. Természetesen a megszokott termékek árai ennél akár jóval nagyobb mértékben is nőhettek. Például a Kunsági 100 grammos vaj ára 339 forintra emelkedett a tavalyi 169 forintról, de az import vajak is drágultak. Egy szintén 100 grammos belga vajért tavaly 199 forintot, most 399 forintot kell fizetni ugyanabban a hipermarketben.

A tejkvóták 2015-ös uniós eltörlését azóta is sínyli a tejtermelő ágazat. A túltermelés kezelésére meghozott intézkedés azt eredményezte, hogy jelentősen megcsappant a termelőkapacitás. A tej iránti kereslet növekedése természetesen más, feldolgozással készülő termékek árát is növeli. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete arra figyelmeztet, a vaj és a tejszín drágulása a cukrásztermékek árában 20-25 százalékos emelkedést hozhat.