Jövőre készpénzmentes lesz a Budapest Sportaréna

Egyedülálló fejlesztést jelentett be a Papp László Budapest Sportaréna és a Mastercard. Teljesen megújult a BS beléptetőrendszere, amely QR kód mellett már NFC alapú jegykezelésre is alkalmas. A Budapest Sportaréna a rendszerrel egy időben egy mobiltelefonos applikációt is elindít, amellyel a belépéstől kezdve a parkoláson át az ételrendelésig számos kényelmi funkciót vehetnek igénybe a látogatók. A folyamatos fejlesztések eredményeképpen az Aréna 2018. január 1-jétől teljesen készpénzmentes lesz, amely egész Európában példaértékű innovációt jelent.

A Papp László Budapest Sportarénában az elmúlt hónapokban számos fejlesztés valósult meg annak érdekében, hogy a vendégek számára ne csak a koncert vagy sportesemény jelentsen élményt, hanem a kapcsolódó szolgáltatások is. Az aréna cégvezetője többek között elmondta, hogy egy éve bevezették az érintőkártyás fizetési lehetőséget minden büfében, az összes pénztáránál, ami jelentősen gyorsította a kiszolgálást, csökkentette a sorokat.

A bankkártyás fizetések aránya egyre nő, a vendégek 1/3-ada már kártyával fizet, a közelmúltban a rekord a 40%-os arány volt az egyik nemzetközi koncert alkalmával.

Lak Tibor az Origonak beszámolt arról is, hogy a korábbi évek 70-80 eseménynapja után 2016-ban már 90 rendezvény volt az arénában. Az építéssel, próbákkal együtt 200 nap volt használatban.

A növekvő eseményszámnak köszönhetően az évi látogatószám a korábbi jellemző félmillióról tavaly már 600.000 főre nőtt.

Büszkén jelenthetjük ki, hogy az idei évben nemcsak teljesíteni tudjuk a tavalyi rekordot, hanem jelentősen túl is szárnyaljuk azt. Előreláthatóan az eseménynapok száma 2017-ben eléri a 110-et, amíg a használatban töltött napok száma megközelíti a 240-et, és ez 20%-os növekedést jelent. Az események több, mint fele továbbra is koncert, de az idei évben több nemzetközi sporteseménynek köszönhetően növekedett a sportrendezvények aránya. Az elmúlt években szokásossá vált Final4 mellett mi biztosítottuk a helyszínt a Ritmikus Gimnasztika Európa Bajnokság és a Judo Világbajnokság számára is.

- nyilatkozta a cégvezető.

Az elmúlt időszak beruházásai jól illeszkednek a Budapest Sportaréna hosszú távú fejlesztési koncepciójához, amelynek célja egy még innovatívabb, felhasználóbarátabb környezet.

A jövőben is számos új fejlesztés valósul meg az Arénában: a parkolórendszer megújítása során a tervek között szerepel egy rendszámfelismerős beléptetés, ahol az előre történő parkolójegy vásárlás során a rendszámot meg lehet adni, így érkezéskor a jegyet elő se kell venni. A kapu felismeri, hogy adott rendszám rendelkezik érvényes jeggyel, melynek következtében a sorompó automatikusan nyílik. Ha valaki pedig nem rendelkezik előre megvásárolt jeggyel, akkor egy egyérintéses kártyával gyorsan rendezheti a díjfizetést, csökkentve ezzel a sorban állás idejét. – fejtette ki Lak Tibor, a Papp László Budapest Sportaréna cégvezetője.

A legújabb fejlesztésről, a megújult beléptető rendszer és a hozzá kapcsolódó "Budapest Aréna" mobilalkalmazásról a fejlesztő cég vezetője, Inotay Balázs számolt be.

A rendszerről tudni kell, hogy az eddigi papír alapú jegyek kezelése mellett alkalmas a QR kód és NFC alapú jegybemutatásra is. Ez jó hír azoknak, akik rendelkeznek okos telefonnal, és már eddig is azon mutatták be jegyeiket, de sokszor még nehézkes volt. Az aplikáció az ismert alkalmazás-áruházakból (App store, Google Play ) tölthetők le, és egy egyszerű regisztrációt követően már használható is. A különböző jegyértékesítő oldalakon megvásárolt jegyek biztonságosan eljutnak az alkalmazásba, és ott tárolódnak. Az applikációban alkalmazásban kezelt jegyek mérete, megjelenítése a beléptető rendszer képességeihez tudásához lett kialakítva. Az alkalmazás használóknak nem kell többé bajlódniuk jegyeik kinyomtatásával, és ezeket a jegyeket egyszerűbben és gyorsabban kezeli a beléptető, mint a sokszor rosszul felismerhető, változó minőségű házilag nyomtatott jegyeket. Ezek problémákat, torlódásokat okoztak, okoznak, ilyenkor nehéz feladat a jegy érvényesítése.

Az elmúlt években számos visszaélést láttunk már, hogy valaki egy elektronikus pdf-es jegyet többször is értékesített az interneten megkárosítva ezzel jóhiszemű vevőket, hiszen a rendszer csak az első érkező vonalkódját fogadja el, a többiek esetében már érvénytelen lesz a jegy. Az alkalmazásbanpplikáció kezelt jegyeknél ezt a problémát is kizártuk.

- mondta Inotay Balázs, aki hozzátette az elektronikus belépőjegy nem másolható, és egyszerre csak egy készüléken tárolható, érvényesítése is csak az esemény előtt közvetlenül az Aréna közelében automatikusan történik meg egy úgynevezett dinamikus jegyprezentációs technológiai megoldással, ami szintén egy újdonság, és a jegyek eddig nem látott biztonságát adja. Ezek az alkalmazásban kezelt jegyek – ugyanilyen biztonságos környezetben – ajándékozás céljából könnyen tovább is adhatók, és egy másik felhasználó által használt alkalmazás képes fogadni is azokat.

Az eseményre való belépésre jogosító jegyek mellett az alkalmazásban tudunk vásárolni parkoló jegyet is, így nem kell aggódnunk, hogy hol fogunk esős, havas napokon megállni az Aréna környékén, illetve különböző on-line büfé csomagokat is rendelhetünk, amivel elkerülhetjük a sorban állást, és előre kiválaszthatjuk italainkat és a harapnivalót is

- nyilatkozta Inotay Balázs, aki azt is elmondta, hogy az alkalmazásban értesülhetünk az Aréna jövőbeni rendezvényeiről is. Minden eseménynél lehetőség van a jegyértékesítő oldalára navigálni egy gombnyomással, és ott meg is vehetők a jegyek.

Ezek mellett az előnyök mellett az applikáció az adott eseményre jeggyel rendelkezők számára parkolójegy vásárlást, vagy büfé csomag elővásárlást is biztosít.

2018. január 1-jétől az Aréna teljesen készpénzmentessé válik, azaz a büfékben és a parkolóházban már kizárólag bankkártyával lehet majd fizetni. A jellemző kosárérték az érintőkártyás fizetés PIN kód megadási határértéke alatt van ( 5000 forint ), így ezzel tovább gyorsulhat a kiszolgálás. Akik nem rendelkeznek bankkártyával, azok az Arénában található automatákból egy gyors regisztrációt követően készpénzzel Mastercard márkájú feltöltős bankkártyákat válthatnak ki. Ezek a kártyák teljes értékű bankkártyák, így nem csak az Arénában, hanem később minden bankkártyás elfogadóhelyeken is használhatók.

Egy digitális átalakulás részesei vagyunk, amelyben a kommunikáció, a szórakozás és a kereskedelem is egyre inkább a digitális térben zajlik. Nagy örömmel indítottuk el hosszútávú együttműködésünket a Budapest Sportarénával, hiszen Magyarország egyik legnagyobb befogadóképességű rendezvényhelyszínén mutathatjuk be a kártyabirtokosoknak a készpénzmentes fizetés előnyeit, és a legújabb digitális innovációkat. Reményeink szerint ez az innovatív környezet arra inspirálja majd a látogatókat, hogy a hétköznapjaik során is használják ezeket a megoldásokat, köztük az egyszerű, gyors és biztonságos egyérintéses fizetést

– mondta Szetnics László, a Mastercard üzletfejlesztési vezetője.