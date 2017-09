A mindinkább történelmi múlttá váló arany- és olajláz után, most az űrkikötő-létesítés láza tartja izgalomban az Egyesült Államokat. Helyesebben a kereskedelmi űrhajózásban érdekelt vállalatokat és azoknak a területeknek az önkormányzatait, hatóságait, melyek alkalmasak lehetnek ilyen telephelyek létesítésére. Úgy tűnik, a most működési engedéllyel bíró tíz helyszín kevés a jövő kereskedelmi célú űrrepülései számára. Alaszkától Virginiáig, legalább fél tucat helyen arra várnak, hogy az illetékes hatóság megadja az engedélyt az űrkikötőként való működés megkezdésére.

Egyre nagyobb üzletnek ígérkezik, ezzel együtt egyre több szabályozási kérdést is felvet az Egyesült Államok jelenlegi és jövőbeni, kereskedelmi űrkikötőinek működése. A kereskedelmi űrhajózás ugyanis eltérő igényekkel és feltételrendszerrel bír, mint a szövetségi kormányzat vagy szervezet fennhatósága alá tartozó kilövések világa. Előbbinél ugyanis mind többet számít a pénz, vagyis az, hogy a sokszor még csak kísérleti űrjárművek kilövését, mennyiért tudja az adott telephelyről elvégezni a járművet üzemeltető vállalat. Ha az adott űrkikötő technológiailag egyáltalán megfelel a jármű indításához.

Tíz űrkikötő közül mindegyik feltörekvő

Az USA területén jelenleg tíz űrkikötő rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges engedéllyel, melyeket a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) ad ki, illetve újít meg, hatósági szereplőként eljárva. Ugyanez a hivatal jár el a hagyományos légiközlekedési kérdésekben. Mindennek azért is jelentősége van, mert a kereskedelmi űrkilövések számának növekedésével, egyre inkább elkerülhetetlenné válik, hogy egységes szabályozás szülessen a most még inkább alkalomszerű indítások szabályozására. A szabályozás egységesítésének pedig egyszerű légiközlekedés biztonsági okai vannak.

Az iparágnak szükséges szabvány különbözik minden olyantól, amit eddig láttunk. A kereskedelmi ágazat űrrepülései eltérnek a kormányzati szektorhoz tartozóktól, itt ugyanis pénzről van szó" – mondja Craig Campbell, az Alaska Aerospace ügyvezetője.

A 10 űrkikötő az Egyesült Államokban (működési engedélyük érvényességével) 1. New Mexico Spaceport America - 2018. december 14.

2. Mojave Air and Space Port - 2018. december 14.

3. Mid-Atlantic Regional Spaceport - 2017. december 17.

4. Cecil Field - 2020. január 10.

5. Oklahoma Air and Space Port - 2021. június 11.

6. Ellington Airport - 2020. június 25.

7. Cape Canaveral Air Force Station - 2020. június 30.

8. Midland International Air and Space Port - 2019. szeptember 14.

9. California Spaceport - 2021. szeptember 18.

10. Pacific Spaceport Complex - 2018. szeptember 23.

Abban mind az űrjárműveket üzemeltető társaságok, mind az űrkikötőket menedzselő vállalatok egyetértenek, hogy utóbbi szektor fejlődését elsősorban majd a jövő űrjárműveinek fejlődése és mind nagyobb számban való megjelenése fogja magával hozni. Az egységes, iparági szabványnak tekinthető szabályozás hiánya miatt, jelenleg mind a tíz, érvényes működési engedéllyel rendelkező űrkikötő egyformán esélyes helyszíne lehet az űrjárművek indításának.

Nincs általánosan elfogadott definíciója annak, mi az űrkikötő. Ezek a helyszínek nagyon gyakran egészen eltérő jellegű műveletek megoldását tudják biztosítani a magánvállalatok űrjárművei számára" – mondja George Nield, az FAA kereskedelmi űrrepülésekkel foglalkozó osztályának vezetője.

Például az alaszkai Kodiak-szigeten működő Pacific Spaceport Complex a kis helyigényű, függőleges kilövések számára ideális helyszín. A Rocket Lab erről a helyszínről próbálja földkörüli pályára állítani Electron típusú gépeit. Az űrkikötőt működtető vállalat vezetője szerint, az ügyfelek három dolgot várnak el a helyszíntől: olcsóságot, a meghatározott időben való kilövés biztosítását, és azt, hogy ügyletük ne ütközzön más ügyfelek hasonló szolgáltatási igényével.

Még nem akkora üzlet, de hamarosan az lesz

A Virgina Space kilövőhely fejlesztésébe az állam is beszállt mintegy 100 millió dollárral, annak reményében, hogy a kisebb járműveik indításaihoz mind több magánvállalat ezt a helyszínt fogja választani.

Jelenleg nincsenek határai a kapacitásainknak, csak az űrjárművek üzemeltetőinek igényei korlátozzák azt. Reméljük, hogy létesítményünk hamarosan olyan forgalmat fog bonyolítani, mint a floridai Cape Canaveral" – jelzi Dale Nash, az űrkikötő ügyvezetője.

Más üzemeltetők abban látják fejlődésük titkát, hogy infrastruktúrájukkal más igényeket is kiszolgálhatnak majd. A Mojave Air and Space Port Kaliforniában a közeli Edwards Légi Bázisnál létesült. Így a polgári jellegű hagyományos repülések közül legfeljebb a tesztindítások jöhetnek szóba, azok is a Védelmi Minisztériummal való előzetes egyeztetések alapján. Az űrjárművek számára viszont ideális a helyszín, hiszen lényegében bármikor, bármilyen felfutási igényű gép számára alkalmas a terep.

Különösen a rakétatesztek számára lehet kedvező a sivatagi helyszín, és - szigorúan körülhatárolt feltételek mellett - adott az együttműködés lehetősége a katonai bázissal is.



Az űrkikötők üzemeltetői egyelőre nem keresnek túl sokat a kilövéseken, de abban bíznak, hamarosan beindul a biznisz. Az imént említett sivatagi űrkikötő ügyfelei között tudhatja a Statolunch-ot, a The Spaceship Company-t, a Virgin Galactic-ot és a Masten Space-t. Úgy számolják, hogy mostani évi 4 millió dolláros bevételük a következő években akár 1 millió dollárral is nőhet úgy, hogy

nem tervezik a havi átlagos 50 000 dolláros bérleti díj emelését. A vállalat képviselői azt mondták: ebben a szektorban egyik üzlet hozza a másikat, egy-két sikeres indítás után más cégek megkereséseire is számíthatnak.

Egy átlagos műhold pályára állításának költségei akár a 60 millió dollárt is elérhetik, és ebből az űrkikötők vállalatai igen csekély profitot látnak. A napjaink űrjárműveit megalkotó vállalatok jellemzően 5 millió dollárt tudnak egy-egy misszió teljes költségvetésére fordítani.

Ha a Rocket Lab azt mondja, 5 millió dollárja van a teljes küldetésre, nem fognak 2 milliót elkölteni magára a kilövésre. Az árakat úgy kell meghatározni, hogy a teljes szolgáltatást megkapják amit kérnek, és ki is tudják fizetni" – mondja Craig Campbell, az alaszkai űrkikötő vezetője.

Ezért gyakori, hogy az űrvállalatok – mint a SpaceX és a Virgin Galactic – inkább havi bérleti díjakat fizetnek az űrkikötőket üzemeltető vállalatoknak, és nem esetenként jóval magasabb költséget. Úgy tűnik, jelenleg nagyfokú egymásra utaltság van az űrkikötők és az űrjárművek üzemeltetői között, és ebben a viszonyban az előbbiek engedékenyebbnek látszanak. Fejlődésük ugyanis attól függ, mennyire lesznek elégedettek szolgáltatásaikkal az űrturizmus és az űrbányászat felé kacsingató vállalatok.

S amíg a szektor a felfutásra készül, addig az FAA-nak is tennie kell dolgát. Nem csak a hagyományos polgári közlekedés és a kereskedelmi űrrepülés összehangolását kell minél hamarabb megoldania. Emellett figyelnie kell arra is, hogy

az űrkikötők működése mindenben megfeleljen a lakosság és a további épített környezet védelmére vonatkozó előírásoknak, és engedélyüket csak így kaphassák meg. Ha pedig ez nem volna elég, további űrkikötők engedélyezései eljárásait is le kell folytatnia. A hivatal tájékoztatása szerint, hat további helyszínről jelentkeztek be ilyen létesítmények üzemeltetésére.