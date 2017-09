A Nestlé betör a hipszter piacra

A világ legnagyobb étellel és italokkal foglalkozó vállalata, többségi részesedést szerzett a feltörekvő Blue Bottle-ben, ami egy divatos kávézólánc az Egyesült Államokban. A cég azt reméli, hogy ezáltal fel tudják venni a versenyt az államokban töretlen népszerűségnek örvendő Starbucks franchise-zal.

A svájci székhelyű Nestlé többségi részesedést szerzett a Blue Bottle nevű kaliforniai székhelyű kávézóláncban. A hipszter kávézó értékét nagyjából 700 millió dollárra becsülik.

A gyorsan növekvő Blue Bottle új lehetőségeket nyithat a vállalat számára. A Nestlé eddig is jelen volt a kávépiacon a Nespresso és a Nescafé brandeknek köszönhetően, azonban eddig meg sem tudták közelíteni a Starbucks és a Keurig Green Mountain népszerűségét.

Az utóbbit alig két évvel ezelőtt vette meg a JAB befektetési csoport 13 milliárd dollárért.

A Financial Times szerint, a Nestlé 500 millió dollárt fizetett, és ezzel a cég 68 százalékát szerezte meg. A Blue Bottle az év végére több mint 50 kávézóval szeretné meghódítani Kalifornia államot, New Yorkot, Tokiót és Miamit.

A Blue Bottle-t a 2000-es évek elején alapították és eddig összesen 120 millió dollárt gyűjtöttek be befektetőiktől, akik között olyan nagy nevek is szerepelnek, mint a U2 énekese Bono, valamint a Twitter és az Instagram alapítója is a támogatók között van. A kávézó stílusos, minimalista kávékat kínál a vendégeknek és csak olyan kávébabból főznek italt, ami az utóbbi két hétben lett pörkölve, tehát garantált a frissesség.

Mark Schneider, a Nestlé vezérigazgatója, olyan cégeket részesít előnyben befektetési szempontból, amelyekben megvan a lehetőség a bővülésre. A vásárlók egyre inkább az egészséges és kevésbé feldolgozott élelmiszerek és italok felé nyitnak és úgy látja, hogy az ő vállalata számára is ez a megfelelő irány.

A Nestlének lehetősége lesz a Blue Bottle maradék részvényeinek a megvételére, ha megfelelnek bizonyos teljesítmény alapú célkitűzéseknek.