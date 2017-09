Hat dolog, ami forradalmasítja a nyaralást

A modern technológia és a különböző alkalmazások nemcsak a hétköznapokat könnyítik meg, hanem az utazást, a nyaralást, de még az autóbérlést is forradalmasítják. Összeszedtük, hogyan teheti még élvezetesebbé és egyszerűbbé a nyaralást.

Bagbnb

Rengeteg olyan helyzet adódhat a nyaraláskor, amikor a bőröndöt magunkkal kell cipelni. Például a repülőgép csak este indul, de a hotelből már délben ki kell jelentkezni, viszont szeretnénk még várost nézni. A Bagbnb éppen az ilyen problémák orvosolására jött létre.

Az oldalra látogatva kiválaszthatja, hogy melyik városban van, majd az önnek legmegfelelőbb helyet, ahol elhelyezheti a bőröndjét. Mindezt összesen 5 euróért egy teljes napra. A csomag 200 euróra biztosítva van, a nap bármely szakaszában leadható és felvehető, és mindig vigyázni fog rá valaki.

DUFL, többé nem kell poggyásszal utazni

Aki utálja a reptéren való szenvedést a bőröndjével, annak van egy jó hírünk. A DUFL alkalmazás segítségével a ruháit kivasalják, becsomagolják, és ha kell, ki is mossák, majd elküldik az utazási célpontjára. Első lépésben el kell küldeni a cégnek a választott ruhadarabokat, parfümöt, fogkrémet és mindent, ami kell az utazáshoz.

Ők utána kicsomagolják, lefotózzák és elraktározzák. Majd ha a felhasználó utazni készül, kiválaszthatja az applikáció segítségével, hogy melyik ruhákat szeretné elvinni magával. A DUFL összecsomagolja és oda kézbesíti, ahova éppen utazik. Havonta 10 dollárba kerül, valamint utazásonként 99 dollárba a tárolás, a csomagolás és a kézbesítés.

Zipcar

Az autókölcsönzés sokszor bonyolult és drága mulatság külföldön. A Zipcar viszont mindent megváltoztat. A jelenleg csak Amerikában üzemelő cég havi 10 dollárért teszi lehetővé a kocsibérlést, úgy, hogy a biztosítást és a benzint ők fizetik.

Óránként 8-10 dollárért annyit kocsikázhat az ügyfél, amennyit akar. Egy applikáció segítségével lehet kocsit foglalni, majd a városszerte működő Zipcar-parkolókba lehet azt felvenni. Csak a személyre szóló zipkártyát kell az ajtóhoz érinteni, és már vezethet is.

Okosbőröndök

Ha a telefonok lehetnek okosak, akkor a bőrönd miért ne lehetne? Az okosbőrönd segítségével többé nem kell aggódnia amiatt, hogy a csomagja elvész, hiszen egy mobilapplikáció segítségével folyamatosan nyomon lehet követni a bőrönd tartózkodási helyét.

Fernweh Smart Luggage, GPS-nyomkövetővel, beépített töltővel, két USB-porttal, digitális súlymérővel és kihajtható munkaasztallal biztosítja a kényelmes utazást. http://fernwehluggage.com/

Online útikönyvek és utazásszervező oldalak

A Lonely Planet sokáig a turisták bibliájának számított, viszont az online világban egyre inkább kezdi elveszíteni a jelentőségét. Az Expedia segítségével teljesen el lehet kerülni az utazási irodákat, és személyre szabhatóan válogathatnak az ügyfelek repülőjegyet, szállodát és bérautót. Nem mellesleg sok esetben olcsóbban jön ki, mint ha külön-külön fizet értük.

Az oldalon pontok is gyűjthetők, amiket később kedvezményekre lehet beváltani. A Peek alkalmazással könnyen lehet virtuális túrát szervezni a nyaralás helyszínén, de azok számára is készült alkalmazás, akik szeretik a last minute ajánlatokat. A HotelTonight a világ több nagyvárosából kínál olcsó, last minute hotelszobákat.

Couchsurfing

Az alkalmazás segítségével helyiek lakásában aludhat néhány napig, és ezt általában teljesen ingyen teheti meg. A legtöbb tag számára viszont nem a pénz a lényeg, hanem az, hogy megismerjenek új embereket, kapcsolatokat teremtsenek, és úgy lakhassanak a nyaralásuk alatt, mint a helyiek.

A couchsurfing.com weboldala segítségével több mint 200 000 városban lakhat, a 10 millió regisztrált tag valamelyikénél. A vendéglátókról ráadásul véleményeket is lehet olvasni az oldalon, így biztonságosabbá válik a lakhatás.