Előnyben részesíti a magyar élelmiszereket a megkérdezett fogyasztók túlnyomó többsége, és nagy részük meg is nézi a termékek származási helyét – derült ki Budapesti Gazdasági Egyetem kutatásából. Benedek Eszter, a Magyar Termék védjegyrendszert működtető cég ügyvezetője szerint a hazai gyártóknak összefogva kell megmutatniuk termékeik megbízhatóságát, minőségé, és erre most kiváló lehetőséget kínál a kormány akciótervében tájékoztatásra, oktatásra szánt kétmilliárd forint.

A magyar fogyasztókat időről-időre olyan információk érik, amelyek elbizonytalaníthatják őket a választásukban. Egy-egy nemzetközi élelmiszerbotrány, mint például a mostani tojásügy, az állatjárványok, vagy az országonként eltérő összetételben árult ismert márkatermékekről szóló hírek között keresik azokat a fogódzókat, amik segítenek megbízható árut választani.

Benedek Eszter, a Magyar Termék Nonprofit Kft. ügyvezetője szerint ez nagy lehetőség a hazai gyártók számára, hiszen a Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelem és Marketing Intézetének kutatásából egyértelműen kiderült, hogy a megkérdezettek túlnyomó többsége előnyben részesíti a magyar élelmiszereket a külföldiekkel szemben. Csupán 8 százalékuk nem teszi ezt soha, 16 százalékuk viszont mindig, 41,6 százalékuk pedig gyakran részesíti előnyben a hazait az importtal szemben.

Sokan figyelnek a termékek származási helyére

A magyar termékeket előnyben részesítő válaszadók fele jelölte meg ennek okaként azt, hogy „ismerem az eredetét", illetve „Mert ezzel a magyar gazdaságot támogatom". Csaknem harmaduknál volt szempont az, hogy ezzel hazai munkahelyet teremthet, illetve hogy jobb a minőségük.

A kutatásból kiderült az is, hogy a megkérdezettek nagy része megnézi a vásárolt termékek származási helyét, de ez az érdeklődés eltérő intenzitású. 37 százalékuk mindig vagy az esetek többségében megnézi ezt, 17,1 százalékuk csak az első vásárlásnál, míg 33 százalékuk csak bizonyos esetekben figyeli ezt.

Az ügyvezető szerint a felmérés azt bizonyítja, hogy a magyar vásárlókat érdekli az élelmiszerek származási helye, de ahhoz, hogy ezt rendszeresebben megnézzék a boltokban, olyan tájékoztatásra, jelölésre van szükség, ami segíti őket a tudatos választásban.

A hazai ipar világszínvonalú termékek előállítására képes

A magyarországi gyártóknak össze kell fogniuk, és meg kell mutatniuk a vásárlóknak, hogy a hazai élelmiszeripar világszínvonalú termékek előállítására képes, ezért érdemes keresniük a boltok polcain a megbízható minőségű, azonosíthatóan magyar élelmiszereket – állítja Benedek Eszter. A magyar élelmiszerpiacon ugyan hatalmas a konkurenciaharc, de van olyan közös érdek, amiben érdemes összefognia az egymással egyébként versenyben álló cégeknek. Ehhez azonban az kell, hogy felismerjék a közös fellépésben rejlő lehetőséget, és ne aprózzák el az erre szánt erőforrásaikat - mondta az ügyvezető.

Már 150 cég csatlakozott a védjegyrendszerhez

Szerinte erre példa a Magyar Termék tanúsító védjegyrendszer, amelyhez már 150 cég csatlakozott 4000 termékével. Egy-egy gyártónak többnyire nincs annyi pénze, hogy széleskörben ismertté tegyen egy ilyen eredetjelölést, de a csatlakozók gyártók összeadott pénzéből már ismert és folyamatos marketingakciókkal támogatott védjegyet lehet létrehozni. Ennek ráadásul az is nagy előnye, hogy független szakértők tanúsítják a termékek eredetét és megbízhatóságát, nem csupán a gyártó állítja ezt az árujáról.

A Budapesti Gazdasági Egyetem kutatása megállapította, hogy a megkérdezettek körében a termékek eredetének azonosítására szolgáló jelölések közül a Magyar Termék és a Hazai Termék tanúsító védjegy kiemelkedően a legismertebb.

Ismerik és szeretik a Magyar Termék védjegyet

Az élelmiszerek származási helyét megnéző megkérdezettek 94 százaléka ismeri a Magyar Termék védjegyet, 88,3 százalékuk pedig már vásárolt is ilyen jelölésű árut.

A kutatás eredményei szerint a védjegy üzenete eljut a fogyasztókhoz, hiszen a származási helyet megnéző megkérdezettek 71,3 százaléka a Magyar Termék védjegyes árut megbízhatóbb eredetűnek tartja a többi terméknél.

Össze kell fogniuk a hazai gyártóknak

Benedek Eszter úgy látja, hogy az import élelmiszerek összetételével, minőségével kapcsolatos hírek általánosságban is elbizonytalaníthatják a vásárlókat, és ebben a helyzetben nagy szükség van arra, hogy a vásárlók ismerjék a magyar élelmiszeripar megbízható, minőségi termékeit. Szerinte a kormány 20 pontos akciótervében erre a célra most olyan források nyílnak meg, amelyekből hatásos szemléletformáló és tájékoztató kampányt lehet csinálni. A 2019-ig kommunikációra, oktatásra, tájékoztatásra szánt kétmilliárd forint nagy lehetőség a hazai gyártók számára, akiknek össze kell fogniuk, és aktívan be kell kapcsolódniuk ebbe a munkába.

Ilyen gyártói, kereskedői összefogásnak tartja például a most véget ért Coop Rallyt is, amelynek állomásain jobban meg lehet ismerni a hazai gyárakat, márkákat.