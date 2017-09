Nem csak jelszavakban és vállalati belső irányelvekben gondolja komolyan a BHP Billiton nevű ausztrál bányatársaság a nemek közötti egyenlőséget, hanem a tettek mezején is. A jelenleg 26 000 főt foglalkoztató, tevékenységét több kontinensen végző nagyvállalat látványos célt tűzött ki maga elé. Azt szeretnék elérni, hogy 2025-re alkalmazottaik között fele-fele arányban legyenek a nők és a férfiak. A gyengébbnek tartott nem képviselői éppúgy megjelennének az olyan, jellemzően férfiak ellátta munkakörökben, mint a nehézmunkagépek irányítása, vagy a teherjárművek vezetőiként. Úgy tűnik, a cég nem tréfál, és még csak nem is gúnyt akar űzni a genderkérdésből akkor, amikor a nők kezébe – jelképesen – csákányt ad. Hanem saját jól felfogott üzleti érdekei vezérlik.

Jelenleg minden ötödik munkavállaló nő a BHP Billiton nevű vállalatnál, ami különösen figyelemre méltó, hiszen a cég fő profilja a bányászat. Ausztrália mellett elsősorban Chilében vannak számottevő termelést folytató telephelyei. A cég vezetése most igazán nagyot álmodott, és azt szeretné elérni, hogy néhány év múlva munkavállalóik fele a nők közül kerüljön ki. Az elmúlt egy év mindenesetre ígéretes kezdet volt ehhez. 2016-ról mostanra majdnem 18 százalékos volt a női munkavállalók arányának növekedése. A nők megjelentek azoknak a feladatoknak az ellátásban is, melyeknél tipikusan alulreprezentáltak voltak.

Még a tárnák is jobban termelnek

A bányászat az egyik leginkább férfiak dominálta iparág, ahol nem csak a nehéz fizikai munkát jelentő feladatokban jelentős a férfiak döntően nagy aránya, hanem a felügyelő bizottságokban és a vezetői pozíciókban is.

Az ausztrál társaságnál viszont úgy gondolják, a nőknek a chilei telephelyek teherautóinak sofőrülésein és a melbournei tárgyalóasztalok székein éppúgy helyük van. A cég vezetésének optimizmusa határtalan. Bár tavaly még soraikban is voltak szkeptikusok a terveket illetően, az, hogy egy év alatt a munkavállalók ötöde már a nők közül kerül ki, minden várakozást felülmúló eredmény.

Nagy kihívást jelentő év volt. A férfi munkatársaknak meg kellett érteniük, hogy a nemek egyenjogúsága nem azt jelenti, hogy a nők jönnek és elveszik tőlük a munkát" – mondja Athalie Williams, a vállalat munkavezetőit irányító felettes.

A vállalatnál úgy látják, hogy a nemek hagyományos megközelítésének zárójelbe helyezése, már most jobb termelési eredményekhez vezetett. A napi feladatok végrehajtásáért felelős vezetői gárdában három női munkavállaló is dolgozik. A cég szerint azóta, amióta nők is részt vesznek az irányításban, a legfontosabb tárnáik termelése 15 százalékkal emelkedett, és javultak a munkajelentések pontosságai, valamint a munkabiztonság szintje is megnövekedett.



A nők szerepét úgy próbálják megerősíteni és vonzóbb munkafeltételeket kínálni számukra, hogy munkaszerződéseikben nagyobb rugalmasságot enged meg a vállalatvezetés. Az egyes részlegek és osztályok irányítóit pedig pénzbeli motivációval is abba az irányba terelik, emeljék a női alkalmazottak arányát. Igaz, ez viszont a megkülönböztetés kérdését veti fel.

Robotokkal a nemek közötti egyenlőségért

A társaság azt mondja, alkalmazott munkaeszközeik fejlesztésénél illetve beszerzésénél, mostantól szem előtt tartják azt is, hogy nők is használják majd azokat. A vállalat nyugat-ausztráliai telephelyein számos nehézgéppel illetve robotizált munkaeszközzel dolgozik jelenleg is. Ezeket a jövőben női munkavállalók is üzemeltetik majd a várakozásuk szerint.

A telephelyeken megforduló nehézgépjárműveket pedig szükség szerint át is alakíttatják azért, hogy azok a nők számára is kényelmesen üzemeltethetők illetve vezethetők legyenek.

Mind a nemrég hozzánk érkezett új munkavállalókat, mind pedig a nőket szeretnénk megtartani a cégnél. Ha sikerül, ez egy olyan munkaerő-modell lehet, aminek révén 2025-ig megtehetjük majd a magunk számára kijelölt hosszú utat a nemek egyenlőségében" – mondja Williams.

A vállalatnál úgy látják, a technológiai innováció eltérő felkészültségű, valamint a női munkavállalók számára is munkát adhat az eddig jellemzően férfiak uralta, célirányos képesítést igénylő területeken. Ilyen lehet például a távfelügyeleti központokban végzett munka, a bányákban zajló termelés irányítása, vagy az automatizált, gépek végezte munkafolyamatok felügyelete.

Úgy tűnik, a nemek egyenlőségének kérdése nem csak az ausztrál vállalatnak fontos. Egyik nagy vetélytársuk, a Rio Tinto arról számolt be, hogy már náluk is 18 százalékot ér el a női alkalmazottak aránya.