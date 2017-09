Csődöt jelentett Amerika legnagyobb játékboltja a Toys "R" US. Az online boltok által kínált alacsony árakkal nem tudott versenyezni a franchise viszonteladó vállalat. Sok más üzlet követheti a bolt példáját, hiszen a hagyományos árusításban piacvezetőnek számított a cég.

Hétfőn csődöt jelentett a Toys "R" Us amerikai viszonteladó franchise. A benyújtott papírok alapján több mint egymilliárd dollárnyi adóságot halmoztak fel az utóbbi 10 évben. A vállalat azonban 3 milliárd dolláros mentőcsomagot kapott néhány nagyobb befektetési banktól, köztük a JP Morganntől, így folytathatja a működést és egyenlőre arról sem esett hír, hogy boltokat kéne bezárnia a cégnek.

A Toys "R" Us 1948-ban alakult és több mint 1600 amerikai és kanadai boltban árul játékokat valamint 255 áruházzal rendelkezik Ázsiában.

Az időzítés különösen érdekes lehet, hiszen lassan indul a ünnepi időszak és a boltok ilyenkor már feltöltik a raktáraikat. Az ünnepi időszak teszi ki a Toys "R" Us bevételének 50 százalékát, ezért meglepő, hogy éppen a szezon előtt jelentettek csődöt.

Michael Freitag, a cég szóvivője megerősítette, hogy jelenleg nem terveznek boltbezárást, viszont a jövőben ez változhat, attól függően, hogyan alakul a vállalat átszervezése.

Az idei évben nem ők voltak az elsők, akik jelentették, hogy komoly gondjaik vannak. Több mint egy tucat viszonteladó, köztük a Payless Inc, a Gymboree Corp., és a Perfumania Holdings Inc, is csődöt jelentett.

Az online boltok mint az Amazon, hatalmas veszélyt jelentenek a hagyományos viszonteladók számára. Az üzletek már régóta küzdenek a kevés vásárlóval és a folyamatos árháborúval az online üzletek ellen, amivel úgy tűnik nem tudják felvenni a versenyt.

David Brandon a cég vezérigazgatója mindent megtesz annak érdekében, hogy ismét vonzóvá tegye a boltot a gyerekek és a szülők számára. Többek között az áruházakban térképeket osztanak, amely alapján könnyen megtalálhatóak a legnépszerűbb játékok. Brandonnak ugyan sikerült néhány jó üzleti döntéssel jobb helyzetbe hozni az áruházat, azonban ez már túl későn jött és túl kevésnek bizonyult a viszonteladó megmentéséhez.

A Toys "R" Us 2013 óta nem zárt profittal. Az idei második negyedévben a cég 164 millió dolláros mínuszt mutatott, ami még az előző évnél is rosszabb. Brandon elmondta, hogy a hitelezőkkel és az adósókkal közösen fognak kidolgozni egy tervet az 5 milliárdos hosszú távú adóság kifizetésére.