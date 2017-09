Íme 12 élelmiszer, amivel túlélhető a világvége

A tudatos vásárlásnál nem csak arra érdemes figyelni, hogy minek mennyi az ára, hanem mennyi ideig tartható el. Szerencsére sok olyan étel van, amit akár évekig is lehet tárolni, és ezzel pénzt is spórolhatunk.

Akár tudatos vásárlók vagyunk, akár szeretnénk felkészülni a váratlanra, mindenképpen érdemes beszerezni ezeket az élelmiszereket nagyobb mennyiségben, évekre előre.

De mint minden ételnél, itt is ellenőrizni kell az összetevőket fogyasztás előtt.

Rizs

Nehéz találni olyan ételt, amely sokoldalúbb lenne a rizsnél: önmagában, zöldséggel vagy babbal, levesben, hússal vagy szusiban és még sok másban is ehető. Sőt még akár az elektronikus eszközöket is megmentheti a vízkártól. De ami még ennél is jobb,

a rizs több mint 30 évig is eltartható, ha megfelelően tárolják – kamrában, hűtőben vagy mélyhűtőben.

Méz

Tudósok tökéletes állapotban lévő mézet találtak az egyiptomi piramisok belsejében – akár 3 ezer év után is ehető és biztonságos. A méz magas savtartalmának és alacsony nedvességtartalmának köszönhetően végtelenül eltartható. Idővel ugyan kikristályosodhat, de a fogyasztása teljesen biztonságos – felmelegítéssel a kristályok ismét fellágyulnak benne. A mézet édesítőszerként, salátaöntetként, desszertként, valamint házi orvosságként és ápolószerként is lehet használni.

Zab

A zabot szintén könnyű tárolni, és remek alapanyaga lehet nemcsak a reggelinek, hanem a sütésnek is. A morzsolt vagy egész zab évekig használható, ha légmentesen, lezárt tartályban tárolják – egyes becslések szerint a zabot biztonságosan lehet fogyasztani akár 30 évig. Ebből pedig készíthető saját liszt, müzliszelet, de akár gabonapehely is.

Csípős szósz

A tojástól kezdve a salátán át a pizzáig minden étel finomabb egy kis fűszerrel. Legyen az ember Tabasco-vagy éppen Tapatío-rajongó, a csípős szószok három vagy öt évig is eltarthatóak, köszönhetően a magas ecettartalomnak, valamint a chilipaprika kapszaicintartalmának.

Szárított bab

A bab hatalmas fehérjeforrással rendelkezik – az ízesített és konzervbabok csak rövidebb ideig eltarthatók,

a szárított bab azonban akár 30 évig is megőrzi tápértékét. Ugyan néhány év után elveszti nedvességtartalmát, így a főzési idő változhat annak függvényében, hogy mennyi ideig tárolták – a fekete bab pedig a legtartósabb mind közül.

Quinoa, vagyis rizsparéj

A quinoa valójában nem gabona, hanem egy, a libatopfélékhez tartozó növény magja, amit már a régi Peruban is ismertek. Teli van fehérjékkel, tartalmazza az összes aminosavat, és különösen gazdag lizinben, mely elősegíti az egész test szöveteinek egészséges növekedését – mindemellett pedig akár három évig is eltartható száraz, hűvös helyen. A rizsparéj önmagában vagy köretként is használható, kiváló levesekhez vagy salátákhoz.

Tiszta vanília kivonat

Ugyan a vaníliaaroma könnyen eltartható négy évig is, de a tiszta vaníliakivonat sokkal több ideig is eláll. A magas alkoholtartalmának köszönhetően sokáig használható marad, csak hőtől és fénytől kell távol tartani, valamint szorosan lezárni, így mindig készen áll arra, hogy süssünk vagy főzzünk vele.

Szójaszósz

Az ázsiai ízek kedvelőinek bizonyára jó hír, hogy a szójaszósz a magas nátriumtartalma miatt – ami egyben a sós ízt is adja – akár három évig is eltartható, ha megfelelően tárolják. Leginkább a hűtőszekrényben őrzi meg ízét és frissességét, de a hűvös kamra is biztonságot jelent.

Almaecet

Magas savtartalmának köszönhetően az almaecet legfeljebb öt évig eltartható, ha hűvös és száraz helyen tárolják, valamint a fedele szorosan zárva van. Ha az üvegben kicsit sötét, zavaros anyag ül az aljára, nem kell aggódni, ez csupán a természetben is előforduló pektin – sőt maga a pektin az almaecet legtáplálóbb része.

Szárított ramen

Nyilvánvalónak tűnhet, hogy a japán tésztaleves, a szárított ramen hosszú évekig is eltartható – bár az íze pár év után gyengülni fog. A tészta rendkívül dehidratált, ezért általában nem romlik meg. Az 1958-ban feltalált instant leves sokat segített a ramen elterjedésében, hiszen így bárki elkészíthette otthonában, akár egy kis szójaszósszal körítve.

Tiszta juharszirup

A bontatlan, tiszta juharszirup a végtelenségig eltartható, ha fagyasztóban tároljuk (nem fagy meg ugyanis), és több évig is megmarad a hűtőszekrényben. A szirup alig tartalmaz vizet, valamint viszonylag savas, ami hosszú tárolási időt eredményez – ugyanakkor ügyelni kell a penészedésre, ez esetben nem fogyasztható.

Szódabikarbóna

Szódabikarbóna: az egyik legsokoldalúbb összetevő, amiből érdemes nagy mennyiséget bevásárolni. Ez a rendkívül olcsó hozzávaló tökéletes a házi készítésű fogkrém előállításához, a hűtőszekrény felfrissítéséhez, kelesztő lehet bármilyen süteményhez, eltávolítja a foltokat a ruhákból, valamint a konyhapult tisztításában is segít. A szódabikarbóna évekig eltartható, és a frissességét is lehet ellenőrizni egy apró trükkel: pár csepp ecet hozzáadása egy kisebb mennyiséghez, és ha pezseg, akkor megőrizte frissességét.