A Ryanair legviccesebb és legbotrányosabb ötletei

A Ryanair bejelentette, hogy a következő hetekben több járatát nem indítja el, ezzel együtt 400 ezer utas foglalását törlik. A cég részvényei 5 százalékot zuhantak, és Michael O'Leary, a légitársaság vezérigazgatója bevallotta, hogy hibáztak. A tömeges járattörlések egyik oka, hogy a Ryanair dolgozói egyszerre mentek nyaralni és ezzel nem maradt elegendő ember a társaságnál. Ennek apropóján összegyűjtöttük a 2013-ban az év legrosszabb brit cégének választott légitársaság legviccesebb és egyben legborzalmasabb ötleteit.

Az utaskísérők fogyjanak le

A cég rengeteget tesz azért, hogy költséghatékonyan tudjon működni. Például kevesebb jeget raknak az üdítőkbe és kisebb méretű repülési magazint kapnak az utasoknak, hogy ezzel is csökkentsék a gép súlyát, de 2012-ben túl messzire mentek. Akkor arra buzdította a túlsúlyos utaskísérőket, hogy fogyjanak le, mert így üzemanyagot tudnának spórolni. A motivációt az adta, hogy a legszebbek bekerülhettek a légitársaság éves naptárába.

A mosdók eltávolítása a gépekről

A Ryanair a fedélzeten található három mosdóból kettőt szeretett volna eltávolítani, mert a helyükre simán befért volna még hat szék. O'Leary, a cég vezérigazgatója, meg volt győződve róla, hogy az utasok úgy sem használják mind a három mosdót, ezért teljesen szükségtelen, hogy foglalják a helyet. Egy korábbi ötlet az volt, hogy pénzzel működő mosdókkal szereznek több pénzt az utasoktól.

Felnőtt tartalmú filmek a fedélzeten

Tervezték pornófilmek elérhetőségét is a fedélzeti videótárból. O'Leary szerint a szállodák is árulnak ilyen tartalmú filmeket, tehát az ő cége is megtehetné ezt. A Ryanair jelenleg is kínál filmkölcsönzési opciókat, azonban szerencsére a felnőtt filmek kimaradtak a kínálatból. Az ötlet az lett volna, hogy az utasok a telefonjukon, vagy laptopjukon nézhetik a tartalmat, és ha megunják, a légitársaság sportfogadást és szerencsejátékot is kínált volna.

Nincs szükség másodpilótára

A legtöbb repülőn minimum két pilóta van, de a tengerentúli járatokon az sem meglepő, ha ennél több is utazik a gépen, biztonsági okok miatt. O'Leary viszont úgy gondolta, hogy csak pénzkidobás ilyen sok szakembert alkalmazni. Szerinte egy ember is képes elvégezni a munkát és személy szerint ő robotokra bízná az egészet. Vészhelyzet esetére is volt ötlete. Szerinte ki kéne képezni a személyzetet, hogy ha baj van, akkor át tudják venni a gép irányítását.

Az utasok pakolják fel a bőröndöket

Sokszor mérgelődünk, amikor látjuk a gépen ülve hogyan dobálják a bőröndünket a fel- és lepakolásnál? Esetleg összetört benne valami törékeny tárgy? Ha O'Learyn múlt volna, akkor soha többet nem kéne aggódni emiatt, hiszen minden utasnak lehetősége lett volna saját magának felrakni a bőröndjét a csomagtérbe, majd érkezés után leszedni onnan. Ezzel a Ryanair ismét pénzt spórolt volna és az utasok is biztonságba tudták volna értékeiket. Win-win?

Az összes szék eltávolítása

Egy hosszabb utazás során teljesen elzsibbad az ember teste a folyamatos ülésben, de ha valaki az ablaknál kap helyet, akkor mindig át kell mászni többieken azért, hogy kinyújtóztathassa fáradt végtagjait egy kis sétával. Semmi gond, O'Learynek újabb remek ötlete támadt.

Azt javasolta, hogy vegyék ki az összes széket, az utasok pedig álljanak. Így senkinek nem kell panaszkodni, hogy kényelmetlen a szék, vagy a mögötte ülő kisgyerek rugdossa a gerincét, esetleg a vállára borulva alszik a mellette utazó. Az ötlet nagyon jó lett volna a légitársaságnak, hiszen így sokkal több ember fért volna fel a gépre.

Fizessen mindenért az utas

A Ryanairnél szinte mindenért fizetni kell, kezdve a repjegy nyomtatástól, a máshol ingyenes adott mogyorón át, egészen a bankkártyával fizetett ételért. Kevés olyan dolog van, amire O'Leary ne gondolt volna már, amiért pénzt lehet kérni. Egy ideig még a túlsúlyos utasokra is "büntetést" akartak kiszabni, de ezt később elvetették, mert valószínűleg rájöttek, de inkább valaki megsúgta nekik, hogy ez nem túl etikus. Még akkor sem ha a britek egy része egyetértett ezzel.