Hatmillió magyar életét változtathatja meg a chatbot

Összesen öt magyar startup tíz résztvevője kap bemutatkozási lehetőséget San Franciscóban, a TechCrunch Disrupt 2017 fesztiválon, köszönhetően a Magyar Nemzeti Kereskedőház InnoTrade programjának. Az innovációs kiállítás, befektetői találkozó, akcelerátor és inkubátor házak nagyszámú képviselői, valamint a nagyvállalati sztárelőadókkal színesített programok együttesen teszik különösen értékessé az eseményt a globális piacokat célzó kezdő vállalkozások számára. Így a magyar csapatok – immáron második alkalommal - ismét nagy várakozással tekinthetnek e izgalmas napok elé.

Az egyik legígéretesebb magyar innovatív csapat a Talk-A-Bot, akik chatbotokat fejlesztenek, elsősorban nagyvállalati szereplők egyedi igényei alapján. A jelentős nemzetközi érdeklődésre számító informatikai megoldás alapját a chat platformok adják, melyet naponta a világon 2,5 milliárdan, míg Magyarországon hatmillióan használnak rendszeresen – mondta az Origónak Deliága Ákos, a Talk-A-Bot vezérigazgatója. Teljesen természetes kommunikációs forma lett mára a chat, és mi erre a platformra építettük föl cégünket.

Személyes kapcsolat és költséghatékonyság

A chatbotok legfontosabb építő köve maga a platform, vagyis a csevegő-alkalmazás (Messenger, Viber, Skype, Whatsapp). Vegyük példának a Messengert: mindig velünk van, nem kell külön appot letölteni és telepíteni hozzá, nem kér jelszót, és belépést, ha a telefonunkat lecseréljük vagy újratelepítjük, az első belépés után azonnal ott van, és vele együtt minden korábbi beszélgetésünk is, hiánytalanul! Ráadásul óriási kihívás, hogy a sok millióért fejlesztett márka-appokat a felhasználó végül telepíti-e a telefonjára, vagy sem - ezzel szemben a csevegő- alkalmazás, mint például a Messenger, már alaphelyzetben jelen van.

Deliága elmondta, a platformból ered a chatbot másik legfontosabb előnye, a személyes kapcsolat. Korábban nem tudtunk a célcsoport tagjainak nagy tömegével közvetlen párbeszédet folytatni – pláne nem költséghatékonyan. Az ügyfélszolgálat üzemeltetése az emberi erőforrás igény miatt borzasztóan költséges, ráadásul a személyes kommunikáció legfontosabb előnyét sem tudja kihasználni: nem tud profilt építeni.

A chatbot azonban minden releváns adatot megtanul és elment a felhasználóról: minek örült, milyen panasza volt, milyen termék iránt érdeklődött és mit vásárolt meg végül– vagy épp milyen állásra jelentkezett. Ennek a tanulási folyamatnak az eredményeképpen automatikusan tud olyan ajánlatokat küldeni a felhasználónak, amelyek pontosan megfelelnek preferenciáinak, érdeklődésének, így nem is fogja "kéretlen hirdetésnek" vagy bosszantó spamnak tekinteni azokat.

95 százalék elolvassa

Deliága szólt arról is, hogy tavaly óta a népszerű online csevegő felületekre már chatbotot is lehet telepíteni. Mindez azt jelenti, hogyha egy cégnek létezik profilja a Facebookon, akkor telepít egy chatbotot is, ami adott esetben képes válaszolni egy automatikus kérdésre. Ennél azért sokkal összetettebb rendszereket lehet létrehozni, így például egy nagyvállalatnál akár háromféle chatbot (belső tudásbázis, IT helpdesk és ügyfélkapcsolati chatbot) is kifejleszthető – tette hozzá.

Deliága a sikerre éhes startup egyik társalapítója kiemelte, hogy azok számára kiváló felület az általuk nyújtott szolgáltatás, akik szeretnének folyamatosan kapcsolatban állni ügyfeleikkel. „Cégünk még csak egy éve működik, de már 13 fizetős ügyfelünk van és Magyarországon 1,3 millió felhasználóval dicsekedhetünk, ami azt jelenti, hogy a magyar online fogyasztók elkezdték megtanulni, megismerni és megszeretni a chatbotokat. „Sokkal hatékonyabb eszköz egy chatbot alkalmazása. Míg a kiküldött e-mailek 80 százalékát nem olvassák el a fogyasztók, addig a chatboton kiküldött üzenetek 95 százaléka 24 órán belül célba ér és képes átadni az üzenetet!" - hangsúlyozta Deliága.

Globális jelenlét

„A TechCrunch konferencián egyszerre több célt is realizálni szeretnénk. Amíg Közép-Európában érezhető versenyelőnyünk van, addig kíváncsiak vagyunk, hogy mennyit érünk a Szilícium-völgyben. A megmérettetés segít majd helyes döntést hozni, hogy érdemes-e az amerikai piacot megcéloznunk, vagy sem. Másrészt digitális marketing ügynökségekkel is kapcsolatba kívánunk lépni, mivel ők segíthetnek abban, hogy melyik cég érdeklődik a termékünk iránt, és azok közül melyek vehetők komolyan. Ha pedig még tőkét is sikerülne bevonnunk a cégbe Amerikából, akkor még gyorsabb terjeszkedésbe foghatunk."

„Globális jelenlétre törekszünk, mivel Izraelben, Bulgáriában, Oroszországban, Ausztriában és Németországban is tárgyalunk már konkrét ügyfelekkel a megoldásunk alkalmazásáról. Azt látjuk, hogy a Szilícium-völgyben mindenki rögtön a globális piacra akar kilépni, míg mi egy megoldást adunk a nagyvállalatoknak, ezért van szükségünk viszonteladókra" – mondta Deliága. „Sok cég szeretne chatbotot, de pontosan nem tudják, mire használhatnák, így a beszélgetés onnan indul, hogy meghatározzuk az üzleti célokat. Ez egy fejlődő piac, amit mi is kutatunk, építünk."

A Magyar Nemzeti Kereskedőháznak köszönhetően Magyarországot öt startup képviseli a háromnapos rendezvényen, amelyre a szervezők közel 1000 startupot várnak szerte a világból, az immáron hetedik TechCrunch-ra. A kiállítóknak összesen körülbelül 7 ezer négyzetméter áll rendelkezésükre egy óriási raktárépületben. Az Origo a háromnapos rendezvényről, illetve a részt vevő magyar startupokról a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak köszönhetően tudósít.