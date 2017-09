A napelemek felhasználása egy háztartás számára lehet nagyon egyszerű és egészen komplex. A kertbe is leszúrhatunk jelzőfényeket, a lépcsőházat, fáskamrát is megvilágíthatjuk vele, de akár az egész család energiaigényét biztosíthatja egy berendezés. Persze míg előbbit egy kertészetben is megvehetjük könnyedén, utóbbihoz komoly tervezés kell.

Nagyon sok mindentől függ, mennyibe kerül egy ilyen beruházás. A napelemek a tetőre kerülnek, és a tervezésnél nagyon sok mindent számításba kell venni. Nem mindegy, milyen típusú, tájolású a tető, illetve az is fontos, hogy pontosan mennyi energiát szeretnének a tulajdonosok termelni. Alapvetően az, aki napelemet szeretne a háztetőre rakatni, hogy az átlagos villanyszámláját meg tudja spórolni, legalább 1-1,5 millió forint értékű beruházással számolhat – ebben a legtöbb költség már benne van, de például a régi tető megerősítése, igény esetén statikus bevonás, vagy a villanyóra cseréje nincs.

Nagyjából azt lehet mondani, hogy havi hatezer forintos villanyszámla felett már megéri a napelemek beépítése. Ezzel számolva a beruházás 19-20 év alatt térül meg. Ugyanakkor ha valaki ilyen fejlesztésben gondolkodik, érdemes szinte mindent villanyra kötni. Vagyis érdemes áttérni villanybojlerra, de akár az egész fűtési rendszer is mehet elektromos árammal. Így akár a teljes rezsit meg lehet spórolni - tudta meg az Origo az E.ON SolarHome Zrt.-től.

Egy efféle fejlesztés persze sokkal többe kerül, elvégre a napelemek felszerelése, beépítése és a rendszer kiépítése mellett a fűtést is át kell alakítani. Az ilyen nagyobb volumenű beruházások viszont akár kevesebb, mint tíz év alatt is megtérülhetnek. Azt is számításba kell venni, hogy egy hasonló rendszerhez igen nagy felületű napelem kell, vagyis a tetőnek elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy a panelek elférjenek.

Hogy mennyire hatékony a napelem a tetőn, attól is függ, milyen tájolású a háztető. A legjobb a déli, mert az 100 százalékos, a dél-keleti, dél-nyugati tájolásnál 95 százalékos a hatásfok. A kelet-nyugati tájolásnál ez az arány már csak 80-90 százalék, ehhez képest a lapostető is jobb a maga 90 százalékos hatásfokával. A legkevesebb energiát a függőlegesen elhelyezett panelek után lehet elérni, de ez nem is annyira meglepő.

A napelemek a napos hónapokban, vagyis nagyjából májustól szeptemberig állítják elő a legtöbb energiát. Az ekkor keletkezett energia vagy egy akkumulátorba kerül, vagy pedig az elektromos rendszerbe jut. Vagyis

az elektromos hálózat felhasználja a nyáron előállított felesleget, cserébe télen ezt visszapótolja. Amikor tehát sok a napsütés, a napelemek extra energiával látják el a hálózatot, amikor pedig kevés a nap, akkor ugyanezt visszakapja. Éppen ezért az energiaszükségletet éves szinten határozzák meg, így a nyáron termelt plusz és a télen igénybe vett elektromos áram ideális esetben kiegyenlíti egymást.

A napelemek nem igényelnek különösebb karbantartást, sőt azt leszámítva, hogy időnként le kell mosni, semmilyen feladat nincs velük, mivel nincs bennük mozgó alkatrész. Az inverter, vagyis az átalakító ugyanakkor előfordulhat, hogy karbantartást igényel. A gyártók 25 évig garantálják a megfelelő kimeneti teljesítményt működést, vagyis mivel elvileg még a legfapadosabb verzió is megtérül 20 év alatt, ezt követően már ingyen van az áram, és garantált, hogy a rendszer teljes hatásfokkal működik.

Arra egyelőre nincs magyarországi tapasztalat, hogy a garanciális idő után milyen ütemben veszít a hatásfokából a napelem, de a nemzetközi példák azt mutatják, hogy még egy negyvenéves napelem is működőképes.

Támogatott tartalom!