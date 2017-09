A fiatal férfiak külföldön, a nők itthon keresnék a boldogulást

Nem ugyanaz a két nem preferenciája a külföldi munkavállalás tekintetében. A K&H Bank legfrissebb felmérése szerint, a fiatal, 19-29 éves korosztály tagjainak több mint harmada, 36 százalékuk tervezi a külföldi munkavállalást. Jelentős eltérés mutatkozik ugyanakkor a nők és a férfiak között ebben a tekintetben.

A diákok rendelkeznek a legnagyobb mobilitási hajlandósággal. A most felsőoktatásban tanulók közel fele, 44 százalék szeretne hosszabb vagy rövidebb ideig külföldön munkát vállalni. Úgy tűnik, a nyelvtudás is adott ehhez: 68 százalékuk beszél valamilyen idegen nyelven, akár úgy is, hogy papírt arról nem tud felmutatni. A nappali tagozatos egyetemisták és főiskolások 65 százaléka pedig azt mondta, egy vagy több középfokú nyelvvizsgát igazoló papírral rendelkezik. A vizsgált korosztály egészében pedig 36 százalék a legalább egy középfokú nyelvvizsgával rendelkezők aránya.

A nők maradnának, a férfiak mennének

Az első negyedéves eredményekhez hasonlóan, a vizsgált korosztály tagjainak 36 százaléka tervez külföldi munkavállalást. Ez lényegesen magasabb szám az egy évvel korábbi, 20 százalékos értékhez képest. A nappali tagozatos tanulók közül pedig 44 százalék gondolja úgy, hogy külföldön fog munkát vállalni, ami viszont csökkenés a 2016 év végén mért 54 százalékhoz képest.

Lényeges a különbség a nemek preferenciáiban.

A férfiak 50 százaléka tervezi a külföldi munkavállalást, a nők között viszont csak 16 százalék gondolja úgy, kipróbálná a más országban folytatott munkavégzést.

A diákok nagyjából ötöde (21 százalék) pedig a külföldi tanulást fontolgatja.

Csökken a diákok elégedettsége az oktatással, ez alól egyedül a tanulás mellett munkát vállalók jelentik a kivételt. Körükben 26 százalék elégedett a színvonallal, szemben a tavaly év végén mért 22 százalékos rátával.

Bár a diákok 59 százaléka úgy nyilatkozott, hogy azt tanulja amit szeret és ami érdekli is, az elégedettek aránya nagyot zuhant a tavalyi 82 százalékhoz képest. A diákok azonban még így is derűsebbek, mert a dolgozó fiatalok alig fele volt csak elégedett jelenlegi munkájával.

Optimisták viszont az álláskeresést illetően.

A fiatalok 34 százalékban úgy gondolják, az egyes szektorokban tapasztalható jelentős munkaerőhiány miatt, kifejezetten könnyű lenne munkát találni. A budapesti fiatalok és a diákok körében az arány ennél is magasabb. A kutatásban 300 fiatal vesz részt, az adatfelvétel 2017 június 7-21. között volt.