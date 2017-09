Orbán Viktor: több magyar nagyvállalat kell

A miniszterelnök a Béres Gyógyszergyár Zrt. szolnoki gyára kapacitásbővítő beruházásának avatásán mondott beszédet.

Orbán Viktor azt mondta, hogy külföldi tőke nélkül nem működhet egyetlen modern ország sem. A miniszterelnök hozzátette, hogy alapvető érdek, hogy minél nagyobb számban létezzenek Magyarországon magyar tulajdonban levő nagyvállalatok.

A kormányfő az egész ország számára fontosnak nevezte az egyedi kormánydöntés alapján 50 százalékos vissza nem térítendő állami támogatást élvező beruházást, hiszen magyar tulajdonú vállalat ad munkát magyar embereknek.

Orbán Viktor méltatta a Béres Gyógyszergyárat, és megjegyezte, hogy különösen meg kell becsülni a családi vállalkozásokat. A Béres nem éri be a magyar piaci jelenléttel, beszáll a nemzetközi versenybe is - mondta. " Aki nem elég bátor ahhoz, hogy megméresse magát a nemzetközi térben, az a modern világgazdaság körülményei közepette hosszú távon jelentős sikereket jegyző vállalatként semmiképpen sem maradhat talpon"- fogalmazott. A Béres Gyógyszergyár az Egyesült Királyságtól Oroszországig képviselteti magát a gyógyszerpiacon - tette hozzá.

Orbán Viktor szavai szerint olyan országra van szükség, amely elég erős ahhoz, hogy ahol fejlődési lehetőséget, előrelépést lát, ott megpróbál segítséget nyújtani. Az a program, amellyel az Európában közepes méretűnek, de Magyarországon már nagynak számító - a Béreshez hasonló - vállalatokat támogatják, azért jött létre, hogy a vállalkozások és az ott dolgozók is érezzék: az ő munkájuk az egész magyar nemzeti közösség számára fontos - mondta.

A kormányfő kiemelte: a piacra lépőket is támogatni kell, de sosem szabad elfeledkezni azokról, akmelyek "letettek már valamit az asztalra". A magyar ipartörténet azt mutatja, hogy a magyar gyógyszeripar mindig kiválóan teljesített - emlékeztetett a miniszterelnök, hozzátéve: ez is egy újabb ok, amiért támogatják a beruházást. Hangsúlyozta: Magyarország nem akar lemondani jelentős gyógyszeripari teljesítményéről, ezért a magyar gyógyszergyárakat fejleszteni kell, hogy a gyógyszeripar megmaradjon a magyar nemzetgazdaság egyik vezérágazatának.

Fontosnak nevezte a beruházást azért is, mert a rendszerváltás után nehéz helyzetbe került Szolnokon valósult meg. A városnak újra van ipari kapacitása, a munkanélküliség 4 százalék körüli, közel a teljes foglalkoztatáshoz. A magyar kormány figyel a szolnokihoz hasonló városokra - mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor kiemelte: a Béres egy olyan magyar cég, amelynek "nem arculata, hanem arca van", etikus módon kapcsolják össze az üzleti teljesítményt az ország és a haza szolgálatával.

Az ilyen cégeket meg kell becsülni - hamgsúlyozta a miniszterelnök.

Példaként említette, hogy minden évben 100 ezer üveg Béres Cseppet adományoznak társadalmi célokra a gyár tulajdonosai, elkötelezett támogatói az egészséges életmód jegyében induló akcióknak, a Magyar Kézilabda Szövetségnek, a magyar olimpiai csapatnak és országszerte részt vesznek a szűrőprogramokban.

Béres József, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke elmondta, hogy a jelenlegi beruházással a gyártási kapacitás közel duplájára növekszik, a raktározási kapacitás 40 százalékkal bővült. A szolnoki gyárban előállított termékek több mint kétharmada gyógyszerkészítmény, negyede étrend-kiegészítő, a többi pedig speciális, gyógyászati célra szánt tápszer. A beruházás költsége 3,2 milliárd forint és a fejlesztés eredményeként 60 új munkahely jön létre.