Ahogy az Origo is megírta, India a világ egyik legnagyobb károsanyag-kibocsátó állama, ugyanakkor a legeltökéltebbek közé tartozik az energiaátállás megvalósításában. Emlékezetes Modi miniszterelnök kiállása a párizsi klímaegyezmény céljai mellett, de lassan már a vasútnál is csak a tartalékosok kispadjára kerülhetnek a hagyományos meghajtások. Most még merészebbet mertek álmodni, és lényegében még idén jelentősen visszaszorítanák benzinfüggőségüket. India ugyanis hamarosan a százezer elektromos riksa országa lehet.