Starbucks: a cég, mely megváltoztatta a kávézást

Új, hetente megjelenő cikksorozatunkban olyan vállalatokat mutatunk be, amelyek megváltoztatták a világot és az iparágukat. Az első részben a ma már mindenhol ismert és közkedvelt Starbucks kávézóláncot ismerhetik meg, amely vitathatatlanul megváltoztatta az emberek kávézási szokásait, és felforgatta a kávépiac állóvizét.

Minden kezdet nehéz

Minden erőddel hinned kell abban, hogy az életednek értelme van" - Howard Schultz

Howard Schultz a Starbucks vezérigazgatója és egyben legfontosabb személye 1953-ban született Brooklynban. Gyermekkorában szegénységben nőtt fel, és hét évesen volt olyan időszak is az életében, amikor apja lábtörése miatt a családnak semmilyen anyagi bevétele nem volt. Schultz gimnáziumi évei alatt amerikai focizott, és ösztöndíjat nyert a Northern Michigan University-re, de mire megkezdte tanulmányait lemondott sportolói ambícióiról. Azért, hogy ki tudja fizetni a tandíjat, hitelt vett fel, és több állasban is dolgozott, sőt néha még vért is adott pénzért.

Schultz 1975-ben végzett az egyetemen, és egy évvel rá a Xeroxnál kezdett dolgozni. Itt sales képzést kapott és tapasztalatot szerzett az üzleti világban. A munka nem igazán tetszett neki, ezért három év után váltott, és a Hammarplastnál folytatta pályafutását. A cégnél hamar mászta meg a létra fokait, egészen az ügyvezető igazgatói posztig jutott.

A Hammerplastnál eltöltött évei alatt találkozott először a Starbucks kávézóval, aminek akkor még csak néhány boltja volt Seattle-ben. A cég akkor keltette fel a figyelmét, amikor szokatlanul nagy mennyiségben rendeltek kávéfőzőket. Az izgatott Schultz ekkor úgy döntött, hogy elutazik Seattle-be, és találkozik a vállalat alapítóival, Gerald Baldwinnal és Gordon Bowkerrel.

Howard 29 évesen végre meggyőzte a Starbucks akkori tulajdonosait, hogy vegyék fel a vállalat marketing és operációs vezetőjének. Akkoriban a kávézólánc még csak három üzletből állt, viszont rengetegen vettek tőlük kávét otthoni fogyasztásra. Schultz, és egyben a cég jövője, akkor változott meg igazán, amikor a tulajdonosok Olaszországba küldték egy lakberendezési kiállításra.

Az utcán sétálva több kávézóba is betért, és nagyon megtetszett neki, hogy a dolgozók név szerint szólítják a vendégeket, illetve caffé lattéval és cappuccinóval kínálják őket. Schultz saját bevallása szerint ekkor jött rá, hogy Olaszországban az emberek személyes kapcsolatot teremtenek a kávéval.

A siker évei

Schultz 1985-ben hagyta ott a Starbuckst, mivel a cég elutasította az ötletét, miszerint az amerikaiaknak olasz stílusú kávét és olasz kávézási élményt kell kínálniuk. A csalódott üzletember ekkor megalapította saját boltját, az Il Giornálét. Ahhoz, hogy a kávéház sikeresen tudjon működni, 1,6 millió dollárra volt szüksége.

242 emberrel beszéltem egy év leforgása alatt, és ebből 217 elutasított. Szörnyű érzés ilyen sokszor hallani, hogy az ötleted nem ér semmit."

Schultz és a Starbucks két évet töltött külön, de az Il Giornálé kezdeti sikereit meglovagolva, 1987-ben 3,8 millió dollárért megvette a Starbucksot, és a két cég egyesítését követően ő lett a Starbucks Corporation vezérigazgatója.

Az amerikaiak imádták a Starbucks által kínált élményt, és ezt kihasználva a cég 1992-ben tőzsdére ment. Akkoriban 165 bolttal rendelkező lánc 93 milliós profitot termelt egy év alatt. Ma már 25 000 üzlettel rendelkezik 75 országban, és a cég ás éves bevétele 2016-ban meghaladta a 4 milliárd dollárt.

A Starbucks számára valóban fontos a közösség

Nem a kávé miatt csináltam, hanem azért, hogy egy olyan céget építsek, amilyennél apámnak sosem volt alkalma dolgozni " - Howard Schultz

Schultz számára a minőség mellett mindig fontos volt, hogy segítse a dolgozókat, és a cég partnerei is a lehető legetikusabbak legyenek. Jól jelzi elhivatottságát, hogy egyszer 7500 amerikai kávézót záratott be csak azért, hogy a baristáknak megtanítsa, hogyan kell tökéletes espresszót készíteni.

Schultz gyerekkorában megtapasztalta milyen az, ha a családfő munkaképtelenné válik, és nincs biztosítása. Azért, hogy ez mással ne történhessen meg, a Starbucks az egyike volt az első olyan viszonteladó cégeknek, ahol minden alkalmazottnak fizetik az egészségügyi biztosítását.

2016 júniusában Schultz még tovább ment, és 5 százalékkal emelte meg 150 000 alkalmazottjának a fizetését. A cég számára fontos az is, hogy háborús veteránoknak biztosítsanak munkát. Jelenleg több mint 5000 volt katona dolgozik valamelyik Starbucks üzletben.

Felismerte azt is, hogy a fiataloknak mennyire nehéz elhelyezkedni a munkaerőpiacon, ezért kiemelten támogatják a 16 és 24 év közötti korosztályt.

Meg kell mutatnunk, hogy vannak olyan cégek, amelyek képesek mindent megtenni azért, hogy a világ jobb hely legyen"

A Starbucks az előző évben bejelentette, hogy az alkalmazottaknak kifizetné az Arizona State University négy éves távképzését.

A siker kulcsa: az üzleti stratégia

Ha az emberek képesek azonosulni egy vállalat értékeivel, akkor hűségesek maradnak" - Howard Schultz A cég azzal tudott igazán sikeressé válni, hogy folyamatosan terjeszkedik, és rengeteg új üzletet nyit minden évben. A legemlékezetesebb történet az volt, amikor az egyik amerikai Starbucks mosdóján belül megnyílt egy másik kis bolt. Az úgynevezett Starbucks Express gyakorlatilag egy, az italok elvitelére szolgáló kis ablak. Howard Schultz tervei szerint, a jövőben, minden Starbucks mosdójánál található lesz hasonló szolgáltatás.

A kávéipar folyamatosan növekszik ezért a vállalat szeretné magát a lehető legjobb helyzetbe hozni, annak érdekében, hogy még sokáig a csúcson tudjanak maradni. A kávét hamarosan már tíz fajta pörkölésben lehet kérni, tehát mindenki megtalálhatja a számára legízletesebbet.

A nemrég kötött megállapodás a Princivel pedig lehetővé teszi, hogy étkezni is lehessen majd néhány kibővített üzletben. A kevésbé tehetősekre is gondolnak, így az elkövetkező időszakban 500 új üzletet nyitnak meg, ahol olcsóbban élvezhetik majd a vevők a prémium pörkölésű kávékat.

A kávézólánc számára az ebédidő körüli időszak volt az utóbbi években a legfontosabb fejlesztendő terület.

Egyre több friss ételt és szendvicseket kínálnak, valamint a teakínálatba is beerősítenek azért, hogy egyre több alkalmat teremtsenek arra, hogy megforduljanak a vevők az üzletekben.

A kapszulás kávék piacát is lassan teljes uralma alá hajtja a Starbucks. Az Egyesült Államokban jelenleg 75 százalékos a piaci részesedésük, és a közeljövőben további 1 milliárd dolláros részesedést szeretnének kicsípni a piacból.

A Pepsivel kötött megállapodással pedig azt jelzik, hogy komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekébe, hogy a kávéjuk palackozott formában is jelen legyen a legtöbb bolt polcán.