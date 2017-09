Bár a befektetői célú lakásvásárlás az ingatlanpiaci forgalom csak viszonylag kis hányadát adja, jelzésértékkel bír arra vonatkozóan, melyik környéken érdemes még mindig lakást vásárolni, a növekvő lakásárak ellenére is. A befektetők körében eddig különösen kedvelt budapesti Belváros jelentősége csökkent, a Balaton környéki településeké viszont nőtt az elmúlt években – derül ki a Balla Ingatlan friss jelentéséből.

A befektetők egy része felújítás előtti lakásokat vásárolt, másik részük viszont célzottan keres jó áron és rövid idő alatt kiadható lakásokat. Ám az idei évben változások látszanak a lakáspiac ezen szegmensében. Korábban a Belvárosban lakást vásárlók 80 százaléka befektetési céllal vásárolt ingatlant ott, azonban a rövid távú lakáskiadások – számos társasház döntése nyomán – háttérbe szorulnak. A külföldi befektetők figyelme is más helyszínekre irányult az elmúlt hónapokban.

Nem akkora üzlet már a Belváros

Két tényezőnek köszönhető, hogy Budapest Belvárosa kisebb üzletnek számít a lakáseladók oldalán most, mint az elmúlt két évben. Bár a lakásárak mostanáig emelkedő tendenciát mutattak, egyre bizonytalanabb az eddig leginkább jövedelmező befektetési forma, a rövid távú kiadást célzó lakásvásárlás. A társasházak lakóközösségei ugyanis mind több helyen hoznak döntést arról, hogy ezzel a céllal ne lehessen lakást vásárolni a társasházban. Így a befektetőknek vásárlás előtt mindenképpen tájékozódni kell arról, megfelel-e ilyen céljaiknak a kiválasztott ingatlan.

Az ingatlanszakértők szerint, még mindig sokan reménykednek abban, hogy külföldi befektetők vastag pénztárcával érkezve, jó árat fognak adni lakásukért. Csakhogy a külföldiek elsősorban a megtérülés időtartama alapján döntenek, és a tapasztalatok szerint nagyobbat is alkudnak mint azok, akik saját lakhatásuk céljára keresnek ingatlant. Így az eladóknak nem szerencsés csak rájuk alapozni értékesítési stratégiájukat.

Újépítésű lakások és a magyar tenger

A befektetők között nagyobb arányban vannak azok, akik kiadás céljából vásárolnak lakást. A felújítás után drágábban eladott lakással ugyanis már nem lehet akkora profitra szert tenni, mint korábban. Így a befektetők elsősorban a kisebb lakásokat keresik. Különösen a XIII. kerületben népszerűek az ilyen lakások. A magyarok mellett orosz, vietnámi, ukrán befektetők is szép számmal keresgélnek a környéken.

Élénkül a Balaton környéki települések befektetői célú ingatlanpiaca is. A siófoki, nem nyaraló jellegű lakáspiac árai 20-30 százalékkal emelkedtek az elmúlt félévben, jelezve azt, hogy a befektetői kedv megjelent a magyar tenger partján is. Az itt keresgélő befektetők elsősorban a kétszobás lakásokat kedvelik, de keresettek a nyaralók is.

A várakozások szerint hamarosan a Velencei-tó környékét is felfedezhetik a befektetési céllal vásárlók. Az ottani településeken ugyanis óriási a kereslet kiadó lakásokra, amelytől a kínálati oldal nagysága egyértelműen elmarad. Ebben hozhat változást, ha a jövőben ez a környék is a befektetők célpontja lesz.