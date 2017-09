Forradalmasítják a könyvkiadást és repülési tájékozódást

Összesen öt magyar startup tíz résztvevője kapott bemutatkozási lehetőséget San Franciscóban, a TechCrunch Disrupt 2017 fesztiválon, köszönhetően a Magyar Nemzeti Kereskedőház InnoTrade programjának. Az innovációs kiállítás, befektetői találkozó, akcelerátor- és inkubátorházak nagyszámú képviselői, valamint a nagyvállalati sztárelőadókkal színesített programok együttesen teszik különösen értékessé az eseményt a globális piacokat célzó kezdő vállalkozások számára. Így a magyar csapatok – immáron második alkalommal – ismét nagy várakozással tekinthetnek az izgalmas napok elé.

Az egyik legígéretesebb magyar innovatív csapat a PublishDrive. Ők azok, akik létrehoztak és kifejlesztettek egy olyan online felületet, amely lehetővé teszi felhasználóinak, hogy saját maguk kiadják könyveiket a globális piac olvasóközönségének. Az online platform eddig 200 ezer e-könyvet értékesített olyan neves internetes áruházakban, mint az Amazon, a Google, a Kobo vagy a Barnes & Noble, és mára már az Apple kiemelt partnerévé is vált.

„Ha egy felhasználónk feltölti a PublishDrive-ra a könyvét, az abban a pillanatban egyszerre több mint 400 online áruházban és 240 ezer online könyvtárban elérhetővé válik. Kivételes lehetőség ez, amire a felhasználók éppúgy rácsaptak, mint maguk a forgalmazók, online piacterek. Megmozdítottuk a piacot, ez nagy szó!" – hangsúlyozta Jentetics Kinga, a PublishDrive ügyvezetője.

Minden nyomon követhető

A PublishDrive mesterséges- és üzleti intelligenciával támogatott adatokkal teszi megbízhatóvá, átláthatóvá és felhasználóbaráttá a terjesztési folyamatot. Szerzők és kiadók egyaránt feltölthetik e-könyveiket, és attól fogva folyamatosan online nyomon követhetik az értékesítési folyamatot: vagyis pontosan látható, hogy mikor és hol jelent meg a könyv, milyen linken érhető el, mekkora eladást generált és azt milyen csatornán, hol és melyik áruházban, napi és havi szinten és összesítve is.

„Most azon dolgozunk, hogy mesterséges intelligenciával elemezzük a feltöltött könyvek tartalmát, abból a célból, hogy marketing oldalról is tudjunk hasznos tanácsokat adni a könyvek íróinak, kiadóinak. Magyarországon a legnagyobb kiadókkal állunk üzleti kapcsolatban, például Fejős Évát is partnerünknek tudhatjuk" – tette hozzá a cég társalapítója. „Értelemszerűen az Egyesült Államokban a legnagyobb az érdeklődés, de ez logikus, hiszen angol nyelvű kiadványokból sokkal többet lehet eladni, mint magyarból. A TechCrunchon közvetlen versenytárssal nem találkoztunk, de olyannal igen, ami kiegészítő szolgáltatásokat tud nyújtani."

39 nyelven publikáltak

A társalapító Jentetics Kingát nemrég beválasztották az 50 tehetséges magyar fiatal mentorprogramba, melynek keretében Küllői Péter befektetési bankár lett a patrónusa. Küllői szerint: "A PublishDrive legfőbb ereje abban rejlik, hogy az egész világot tekinti potenciális piacának. Sok kiadó még mindig drága, időigényes és átláthatatlan módszerekkel próbálja könyveit terjeszteni az e-könyv piacon. A TechCrunchon szerencsére befektetői oldalról is jelentős érdeklődéssel találkoztunk, ami kedvező előjele a nemzetközi piacok meghódításának."

„Jelenleg 1400 kiadó a partnerünk, több mint 50 országból. Online katalógusunkban 34 000 e-könyv sorakozik, 39 nyelven. Tavaly a PublishDrive háromszoros növekedést ért el mind ügyfél, mind bevételi oldalon. Ennek is köszönhető, hogy bekerültünk a Google startup inkubációs programjába, a Launchpadbe, amelyre tudtommal 15.000 cég jelentkezett." – mondta Jentetics.

Még két szem a pilótáknak

A TechCrunch egyik nagy sztárja volt az Aero Glass magyar startup. Maróy Ákos és csapatának célja, hogy a repülésben meghonosítsák a kiterjesztett valóság technológiát. A magyar okosszemüveg célpiaca nem véletlenszerűen lett kiválasztva, hiszen Maróy maga is pilóta, így saját tapasztalatait felhasználva határozta meg az innovatív projekt fókuszpontjait.

Az Aero Glass lényege tehát, hogy valósághű kiterjesztéssel mutat nagy távolságra eső objektumokat és fontos információkat, mindezt 3D mélységben, a még belátható térre vetítve. Messzi domborzati viszonyokat, szabad szemmel nem látható pontokat, fontos geo-információkat, településeket, tervezett útvonalat rajzol digitálisan a légtérbe, ezzel jelentősen megkönnyíti és biztonságosabbá teszi a pilóta navigációját. A felhasználói élményhez mindösszesen egy okosszemüvegre van szüksége a pilótának.

Uniós szinten is sikeresek

Pilótaként Maróy Ákos jól ismerte az igényeket a repülésben, és bár üzleti szempontból továbbra is kockázat, vajon az okosszemüvegek tényleg rohamosan elterjednek-e, az első piaci visszajelzések igen bíztatók. Tervek szerint az Aero Glass-szel először a repülés világát, mint niche piacot kívánják meghódítani: céljuk légitársaságokat, repülőgépgyártókat, összesen több mint egymillió amerikai és európai pilótát felhasználóvá tenni. A technológiát később más iparágakra is ki lehet terjeszteni, ami tovább növeli a cég értékét és növekedési lehetőségeit.

„A külszíni bányászat, az építőipar területéről már most is van jelentős érdeklődés, a technológia távolabbi jövőben mindennapi autóvezetők számára is elérhető lehet" - hangsúlyozta az ötletgazda. Ahogy fejlődik az elérhető technológia, úgy maga az eszköz is egyre kisebbé, komfortosabbá válik, ami lehetővé teszi az újabb piacok megnyílását. Nem véletlen, hogy az Aero Glass egyike azoknak a projekteknek, amely közvetlen támogatáshoz – több mint 1,1 millió euró összértékben - jutott a Horizon2020 pályázaton (brüsszeli forrásokból megvalósuló innovációs projektek).

A Magyar Nemzeti Kereskedőháznak köszönhetően Magyarországot öt startup képviselte a háromnapos rendezvényen, amelyre a szervezők közel 1000 startupot vártak szerte a világból, az immáron hetedik TechCrunchra. A kiállítóknak összesen körülbelül 7 ezer négyzetméter állt rendelkezésükre egy óriási raktárépületben. Az Origo a háromnapos rendezvényről, illetve az itt szereplő magyar startupokról a Magyar Nemzeti Kereskedőháznak köszönhetően tudósított.