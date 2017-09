Az amerikai foci bajnokságai, az Államok profi kosárlabda ligájának meccsei vagy az Egyesült Királyság Premier League mérkőzései: nem csak nézők százezreit vonzó, milliókat pedig a tévé és az online közvetítések elé szögező sportesemények, hanem hatalmas üzletek is egyben. Most olyan helyről jelentkeztek be ezek elitklubjába, ahonnan valószínűleg senki nem várta volna. Az Indian Premier League (IPL) a közelmúlt egyik legnagyobb sportbizniszét kötötte meg azzal, hogy öt évre eladta a globális médiajogokat a Rupert Murdoch médiamágnás érdekeltségébe tartozó Star India-nak. A vállalat 2,55 milliárdot fizetett a jogokért, amerikai dollárban. Ezért pedig nem mást, mint első osztályú indiai krikettet láthat a sport hatalmas rajongótábora.

A krikett nem csak sport, hanem óriási üzlet is Indiában, az IPL 47 napos bajnoksága pedig inkább hasonlít egy eufórikus transz időszakára, mint nagyszabású sporteseményre, mind a sport és a sportolók rajongói, mind a játékosok és a szponzorként feltűnő cégek számára. A tévés reklámspotok időtartamai ilyenkor akár 250 százalékos áron is elkelnek pillanatok alatt, a játékosok pedig tisztában vannak azzal, hogy szereplésük nagyon is döntő lehet jövőbeni pályafutásukra, hiszen ugyanúgy adják-veszik őket, mint például az angol bajnokság játékosait. Bollywood vállalatainál pedig ilyenkor ugyanúgy szorítanak a sikerért, mint a nézők tízezrei a tévék előtt – csak a cégeknek a csapatokba, vagy adott játékosba tolt pénzük bánja, ha sikertelenek lesznek a pályán.

Zuckerberg a kanyarban sincs

Az indiai krikett, illetve a köré koncentrálódott gazdasági-pénzügyi potenciál az elmúlt években olyan szédületes gyorsasággal nőtt, hogy még a legdörzsöltebb elemzők is csak kapkodják a fejüket. Csak érzékeltetve a sport értékének növekedését, a Facebook három évvel ezelőtt 45 millió dollárét vált meg a nem televíziós, digitális közvetítés jogoktól.

A 2018-2022-ig terjedő időszakra azonban most nem kevesebb, mint 600 millió dolláros ajánlatot tett az FB. A történet folytatása ismert: Murdoch indiai vállalata ennek a négyszeresét is hajlandó volt kifizetni a tévés és az internetes jogokért együttesen.

A krikett, és különösen az IPL mutatja, hogy rendezett gazdasági viszonyokkal rendelkezünk" – mondta Amrit Mathur a CNBC-nek, aki öt éve vette át a profi liga ügyeinek irányítását.

A Star India egyik vezetője, Uday Shankar pedig úgy véli, a most megszerzett közvetítési jogok révén a krikett még népszerűbbé válhat, mint valaha.

A korrupció mellett az üzlet zavartalan

Mint sok más profi sportot, az indiai krikettet sem kerülték el a korrupciós botrányok, vesztegetési ügyek és megbundázott meccsek. A problémák után azonban jelentős tisztulási folyamat zajlott le. Így most az IPL mérkőzéseire az ezzel foglalkozó társaság

évente 600 millió dollárért értékesít jegyeket.

Úgy tűnik, a krikett népszerűsége és gazdasági potenciálja mellett eltörpülnek a korrupciós problémák. A szponzorok őrületes pénzeket pumpálnak az ígéretes felállású csapatokba, és a vállalatok között mind nagyobb számban találni külföldieket is. A kínai telefongyártó Vivo-nak például 340 millió dollárt ért meg, hogy a profi bajnokságot 2022-ig Vivo IPL-nek hívják. De a legmenőbb IPL-csapatokat is igen gyakran 15-20 cég szponzorálja, évente akár 6-7 millió dollárral is. Még a kommentátorok is 750 000 dollárt akaszthatnak le 6 hónapra, amennyiben arra az időszakra kizárólagos szerződést kötnek az IPL-lel.

A sztár játékosok pedig napi több tízezer dolláros fizetést tartalmazó szerződést kapnak egy-egy évadra.

A kiemelt meccsek 30 000 – 60 000 nézőt vonzanak be a legnagyobb stadionokba, de az IPL adatai szerint, az idén májusban véget ért szezont összesen 180 millió néző követte a tévék előtt.

A Star Indiának a következő években arra kell figyelnie, hogy ne csak a reklámokból tervezze bevételeit. Tartalomszolgáltatást kell nyújtania és előfizetőket kell gyűjtenie, hogy megtérüljön a vásárlás" – mondja Nandini Dias, egy médiavásárlással foglalkozó indiai ügynökség vezetője.

Az elemzők azt mondják, bár a reklámpiac lassabban növekszik Indiában, mint a korábbi években, a krikett esetében nincs ok az aggodalomra. Már most eladták az összes reklámhelyet 2017 hátralévő mérkőzéseire.