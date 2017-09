A nemzetközi intézmények és a hitelminősítők után a versenyképességi rangsorokat összeállítók is elkezdték értékelni a magyar gazdaságban az elmúlt években történt változásokat – kommentálta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter szerdán Szingapúrban a Világgazdasági Fórum (World Economic Forum – WEF) friss jelentését.

Az adatok szerint Magyarország kilenc hellyel került előrébb a világ országainak versenyképességi rangsorában.

Varga Mihály, aki az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció tagjaként tartózkodik Szingapúrban, kiemelte: a WEF rangsorában az ország komoly előrelépést mutatott fel a pénzügyi és tőkepiacok intézményrendszerének változásában. Az elmúlt évek komoly munkája van a mögött, hogy sokkal segítőbb, stabilabb lett ez a környezet.

A miniszter hangsúlyozta, a bankok pozíciója ma sokkal stabilabb, mint a korábbi években, ami részben annak is köszönhető, hogy a kormány megállapodott a nemzetközi intézményekkel, az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bankkal (EBRD) és hazai banki szereplőkkel arról, milyen módon stabilizálják a banki rendszereket.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy több kedvező változás még nem szerepel a jelentésben, ezért arra lehet számítani, hogy

jövőre Magyarország még előrébb léphet a versenyképességi rangsorban.

Azok a vállalatvezetők, akik részt vettek a felmérésben, érzik a saját cégeiken keresztül, hogy a gazdasági növekedés és a kiszámítható környezet mennyiben segíti a működésüket. Ennek köszönhető, hogy Magyarország az elmúlt években nem tapasztalt mértékben léphetett előre a rangsorban.

A szingapúri látogatásról szólva arról is beszélt, hogy a délkelet-ázsiai ország a versenyképességi rangsorokban rendszerint előkelő helyet foglal el. Szingapúrban rugalmas az üzleti környezetet segítő a gazdaságszabályozás, ilyen helyeken pedig jól érzik magukat a startup vállalkozások. Magyarország sem áll rosszul ebben a tekintetben, Közép-Európában éppen nálunk van az egyik legerősebb „startup kultúra”, de érdemes megvizsgálni, Szingapúr mit csinál másként.

Ez is a témája a mostani látogatásnak: vannak olyan vállalkozások, amelyek konkrétan szingapúri partnereket keresnek startup területen, és vannak olyan intézményi szereplők, amelyek pedig az ilyen cégek támogatásáról, világpiaci megkapaszkodásuk elősegítéséről tájékozódnak.

Az NGM közleménye arra is kitér, szintén jelentős előrelépést mutat az „Innováció” (18 helyezésnyi javulás) és a „Technológiai háttér” (14 helyezésnyi előrelépés) területe is, amely a kormány kutatás-fejlesztést és innovációt ösztönző programjainak eredményességét, illetve a beszállítói hálózatok fejlesztésére irányuló törekvések sikerét is mutatja. A „Munkaerőpiac hatékonysága” területén elért 9 pozíciós javulásban fontos szerepet játszik a szociális hozzájárulási adó jelentős csökkentése.

A magyar gazdaság teljesítményére vonatkozó statisztikai adatok folyamatosan javulnak, a növekedés dinamikus, 2010 óta több mint 700 ezerrel nőtt a foglalkoztatottak száma, miközben egyensúlyba került a költségvetés, és folyamatosan csökken az államadósság. Ezeket az eredményeket az Európai Unió, a piaci szereplők és a hitelminősítők mellett már a legtöbb kutatói-elemzői felmérés is elismeri. Az eredmények további javítása érdekében a Nemzeti Versenyképességi Tanács tovább folytatja a munkát, hogy megvitassa a magyar gazdaság versenyképessége szempontjából fontos szakpolitikai kihívásokat, azonosítsa azokat a területeket – akár konkrét javaslatokat is megfogalmazva –, amelyekhez, a versenyképességünk erősítése érdekében további javítást célzó intézkedések szükségesek.