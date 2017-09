Kincsem-láz: megint divat lehet a lóverseny

Az utóbbi években ismét egyre többen érdeklődnek a hazai lóversenysport iránt, részben a Kincsem film sikerének köszönhetően, részben pedig a Kincsem Nemzeti Kft. menedzsmentjének munkája miatt. Ahhoz, hogy ismét a régi fényében tündököljön az egykoron a világ élvonalába tartozó magyar lóverseny, még hosszú utat kell megtenni, de a kezdeti lépések biztatóak. Pécsi Istvánnal, a Kincsem Nemzeti Kft. ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a hazai lóverseny helyzetéről és jövőjéről.

A magyar lóverseny története mintegy 200 évre tekint vissza.

Hazánkban az 1800-as évek elején honosította meg Széchenyi István, az első pesti lófuttatást pedig 1827-ben rendezték. A sport azóta több kiemelkedő magyar lovat is adott a világnak, mint például Imperiált, Kincsemet vagy Overdose-t.

A két világháború között még a világ élmezőnyében volt Magyarország, 1945 után azonban a lóállományt hatalmas csapás érte. Azóta ugyan voltak sikerek, mint legutóbb Overdose remek külföldi szereplései, de igazán nem sikerült helyreállítani a lóverseny régi dicsőségét.

Divatossá kell tenni a lóversenyt

Az új menedzsment mindent megtesz annak érdekében, hogy nagy tömegeket megmozgató rendezvényeket találjon ki és valósítson meg. Fontos az is, hogy ne csak a felnőtteket, hanem a gyerekeket és a fiatalabb generációt is vonzzák ezek az események, valamint hogy olyanok is kimenjenek a Kincsem Parkba, akik egyébként nem ismerték a lóverseny világát.

Pécsi István szerint egy nagyon ősi és tradicionális sportról van szó, és az jelentette számukra a legnagyobb feladatot, hogy miként lehet eladhatóvá tenni a mai, modern világban. A legjobb megoldásnak az tűnt, hogy a nagyszabású eseményeket összekötötték valamilyen tematikus rendezvénnyel. Jó példa erre a két éve megrendezett Derby és Gasztroangyal fesztivál, valamint a két éve indult és nagy sikert arató Food Truck Show-k. A Kincsem film népszerűsége is kapóra jött, hiszen az idei Derbynek már ez volt a tematikája.

A legnagyobb fejtörést mindig az okozza, hogy milyen téma köré tudunk szervezni egy rendezvényt"

- mondta Pécsi István az Origónak. Gondot jelent azoknak a megtartása, akik ugyan eljöttek egy-egy nagyobb eseményre, de szeretnék, ha ezt a jövőben gyakrabban megismételnék. Pécsi István szerint a nézők 1-2 százalékát tudják megtartani a fesztiválok után, és belőlük lesznek az igazi rajongók. Számításaik szerint az év végéig több mint 100 000 ember megy ki a Kincsem Parkba.

Az egyik leglátogatottabb rendezvény már évek óta az Ügetőszilveszter, ahol a nagy érdeklődés miatt idén már limitálni kell a látogatók számát, 20 ezren mehetnek csak ki.

A fogadás és a lóverseny elválaszthatatlan

A lóversenynek szerves része a sportfogadás, és talán ez az oka annak, hogy sokak fejében negatív kép alakult ki erről a sportról. Pedig nem kell százezreket költeni. Néhány ezer forintból már egy egész versenynap programjára lehet fogadni, és a néző egy teljesen új élménnyel gazdagodva mehet haza a versenyek után. Az eddigi hétvégi rekordforgalom több mint 50 millió forint volt, a napi csúcs pedig 32 millió. Az utóbbi a tavalyi Ügetőszilveszterhez kötődik.

Sokat jelent a hazai fogadásnak és lósportnak, hogy a franciákkal közös nemzetközi fogadási alapba kerültünk. Tehát a magyar, francia és még több mint 20 ország fogadói közös kasszában játszanak. A megállapodás előnye, hogy így sokkal nagyobb fogadási kínálatot tudnak biztosítani a hét minden napjára, de az sem elhanyagolható, hogy a nyeremények is jócskán megugrottak ennek köszönhetően.

A magyar és a francia fogadási rendszer nagyban különbözik az angoltól. Az angolok még mindig szeretnek bukmékereknél fogadni, míg a magyarok kis pénzből szeretnének sokat csinálni. Pécsi István szerint erre sokkal nagyobb esélyük van a francia-magyar fogadási rendszerben, ahol a pénz közös alapban van, majd onnan osztják szét egy jelentős részét azok között, akik eltalálták a helyes befutási sorrendet.

A lóverseny-fogadóirodák megjelenése mellett a sport sikeréhez nagyban hozzájárul a nemrég bevezetett internetes fogadási oldal is, amely komoly kínálatot ajánl a lóverseny híveinek.

A nagyobb pénzdíjak növelik a hazai lóverseny minőségét

Ahhoz, hogy európai szinten ismét az élmezőnybe kerüljön a hazai lósport, szükség van a kiemelt, nagy pénzdíjazású futamokra. Köztudott, hogy minél nagyobb összdíjazású egy verseny, annál több neves külföldi zsoké, tréner és nem utolsósorban versenyló jelenik meg. Jelenleg hazánkban a Kincsem Díj a legrangosabb verseny, amelynek presztízsét szeretnék még növelni.

Létre kell hozni a lóverseny Forma 1-ét"

- tette hozzá Pécsi István. A legfőbb cél a Kincsem Nemzeti Kft. számára, hogy néhány éven belül Magyarország Group 1-es black type versenyt tudjon rendezni.

Mit jelent a black type? A black type verseny magába foglalja a Listed, Group 3, Group 2 és Group 1-es versenyeket. A nevét onnan kapta, hogy miután egy ló megnyerte valamelyik kategóriát, a nevét félkövér, nagy betűkkel emelték ki az árverési katalógusokban. Ezek a legrangosabb versenyek a világon, és a futamoknak komoly elvárásoknak kell megfelelniük ahhoz, hogy megkapják a black type rangot.

Pécsi szerint akár 10 évbe is telhet, mire egy verseny felér a Group 1-es kategóriába. A jövőben azt szeretnék, ha a Kincsem Díj, mely jelenleg is Közép-Európa egyik legrangosabb versenye, elindulna a legmagasabb kategória felé. A Kincsem Parkban azon dolgoznak, hogy fent tudják tartani a jelenlegi díjazást, amely az ügető és a galopp szakágban összesen 600 millió forint évente.

Ugyanakkor vonzóvá kell tenni a magyar versenyeket a külföldi trénerek és tulajdonosok számára, hogy lovaikkal nálunk induljanak. Németországban például komoly pénzeket fordítanak arra, hogy a külföldi lovak utaztatását támogassák, de csak kizárólag kiemelt versenyekre.

A Galopp Liga elindításával itthon is arra ösztönzik a trénereket, hogy minél több kiemelt versenyen induljanak, hiszen az év végéig megszerzett pontok alapján bajnokot hirdetnek, aki komoly pénzdíjra is számíthat a cím mellett.

Fontosak a befektetési partnerek

A Kincsem Nemzeti Kft. a másik állami fogadásszervezővel karöltve tervez további komoly és hosszú távú együttműködést, ami kulcsfontosságú lehet ahhoz, hogy a hazai lóversenyt magasabb szintre lehessen emelni.

Megtudtuk azt is, hogy több neves magyar befektető is fontolgatja, hogy beszáll a lóversenybe. Ez kétségkívül hatalmas jelentőséggel bírna, hiszen ahogy Pécsi István mondta, a lóversenyben könnyű nagy pénzzel, aránylag hamar komoly sikereket elérni.

A lóverseny külföldön is egyre sikeresebb

Amerikában ismét új erőre kapott a lóverseny, miután American Pharoah egy éve megnyerte a hármas koronát, ami utoljára 1978-ban sikerült Affirmednek. A hármas korona elhódítása a legnehezebb a lóversenysportban, hiszen három különböző versenyt kell megnyerni öt hét alatt, és az csak bonyolítja a dolgot, hogy erre mindössze egyszer van lehetősége egy lónak, amikor hároméves lesz. A hármas koronát eddig több mint 140 év leforgása alatt mindössze 12 lónak sikerült megszereznie.

A lóverseny otthonában Angliában a sport népszerűsége továbbra is töretlen. Az Independent szerint 2016-ban a lóverseny 3,45 milliárd fontot termelt a brit gazdaságnak. A sport több mint 85 ezer alkalmazott számára biztosít munkát, főleg olyan vidéki területeken, ahol egyébként nehezen lehet elhelyezkedni.

A lóversenyzés új fővárosa egyértelműen Dubaj. Ott rendezik a legrangosabb lóversenyt, a Dubai Wolrd Cupot, amelynek összdíjazása 10 millió dollár, és ebből a győztes ló tulajdonosa 6 milliót vihet haza. Becslések szerint 2020-ra több mint 20 millió turista látogathat majd el Dubajba pusztán a lóverseny miatt.