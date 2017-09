A baltimore-i tőzsdeügynök legendája

Napjainkban megszámlálhatatlanul érkeznek e-mailfiókukba a kéretlen levelek. Vannak olyanok, amelyek kuponokat tartalmaznak, van, ami garantált módszert kínál a nyelvtanulásra vagy a pénisznövelésre, és szinte biztos, hogy akad olyan, amelyik a meggazdagodás gyors lehetőségével kecsegtet. De mi van akkor, ha olyan levelet kapunk, amely egy komoly pénzintézet előrejelzéseit tartalmazza, és úgy tűnik, hogy az ügynök nem tud tévedni. Érdemes ilyenkor befektetni?

Képzelje el, hogy egy hétfői nap levelet kap egy tőzsdei ügynöktől, aki megnevez egy értékpapírt, és megmondja az adott részvényről, hogy az árfolyama emelkedni, vagy csökkeni fog a héten.

Pénteken kiderül, hogy az ügynöknek igaza volt. Nem nagy kunszt, erre az esély 50-50 százalék volt.

De mi van akkor, ha a levél tíz héten át érkezik, és minden esetben pontosan eltalálja a megjelölt részvény mozgásának irányát? Ha az ügynök a 11. levélben arra kérné Önt, hogy fektesse be nála a pénzét, akkor rábízná a vagyonát?

Ha igen, akkor Önt rászedték.

Először is érdemes tisztázni, hogy ennek a tízes sorozatnak az esélye 1 az 1024-hez, azaz 0,09766 százalék, ami elenyészően kicsi.

Azonban csak akkor tűnik hihetetlennek a sztori, ha nem a teljes képet nézzük, hanem hagyjuk magunkkal elhitetni azt, hogy ez az ember tényleg előrejelzi a jövőt.

Mi történik a háttérben?

Napjainkban több ezer e-mailt kiküldeni a megfelelő programokkal szinte fillérek és másodpercek kérdése. Így tett az a fiktív baltimore-i tőzsdeügynök is, aki a matematikát hívta segítségül azért, hogy ügyfeleket szerezzen.

Az első héten kiküldött 10 240 e-mailt.

A levelek felében az állította, hogy az adott részvény árfolyama nőni fog, a másik felében meg azt, hogy csökkeni. Egy hét után bukott 5120 ügyfelet, de ugyanennyi embernél még jó volt.

A második héten ugyanezt eljátszotta a maradék 5120 ügyféllel, és így tovább tíz héten keresztül. A folyamat végén maradt 10 ember, aki hibátlan tippeket kapott. Ők minden bizonnyal roppant mód gondolkodóba estek a 11. héten, hogy minden pénzüket a feltételezett gurura bízzák.

Pedig akitől a levelet kapták, az pont annyit tudott a tőzsdéről, mint bárki más.

A történet eredetéről nincsenek hiteles források, sőt igazából senki sem tudja, hogy létezett-e valaha a baltimore-i ügynök. De a történetben igazából ez a legérdektelenebb kérdés, hiszen a sztori egy sokkal nagyobb problémára világít rá.

Egyfelől megmutatja, hogy milyen erkölcstelen tud lenni a pénzügyi világ, és miképp képesek rászedni egy viszonylag egyszerű trükkel az embereket a pénz érdekében.

A történet második tanulsága matematikai és pszichológiai. Az emberi természet úgy van beállítva, hogy alapból szkeptikus. Azonban, ha egy olyan dolog bekövetkeztét látjuk, amire nagyon kicsi az esély, akkor hajlandók vagyunk elfeledkezni a tényről, hogy a nagyon kis eséllyel bekövetkező események is viszonylag gyakran bekövetkeznek mindennapjainkban.

Emiatt arra a következtetésre jutunk inkább, hogy „ami történt, az nem lehet véletlen”, így bizonyítottnak látva a bróker szakértelmét.

A problémáról több oldal is beszámolt már (köztük a Guardian is) azt követően, hogy Jordan Ellenberg – Hogy ne tévedjünk című művében részletesen elemzi a jelenséget. A könyv annak köszönhetően lett népszerű, hogy felkerült Bill Gates éves ajánlott olvasmányainak listájára is.

A könyv abban a kontextusban is elemzi a jelenséget, hogy miért hibás a napjainkban használt „statisztikailag szignifikáns módszer”, ugyanis nem lehet tudni, hogy egy kísérletet hányszor végeztek el sikertelenül a sikeres kísérlet előtt.

Szóval, ha valami gyanúsan hihetetlen és valószínűtlen eseménnyel találjuk magunkat szemben, akkor ne feledjük: a fent említett példában 10 230 ember rossz előrejelzést kapott.