Elég sokan vannak azon a véleményen, hogy túl nagy volt az emelkedés a piacokon és egy nagyobb esés veheti hamarosan kezdetét. Esetleg, ha Ön is tart egy ilyen forgatókönyvtől, akkor érdemes lehet az abszolút hozamú alapok felé fordulni. Megnéztük, hogy az utóbbi egy évben, mely alapok vitték a prímet, és a legjobb hozam 20 százalékos volt. Ez persze nem lehet kiindulópont, de mutatja, hogy kiugró teljesítménnyel is megajándékozhatnak az alapok.

Az utóbbi időben megszaporodtak az újabb válsággal riogató elemzések Egyeseknek ismerősen csenghet Jim Rogers neve, a veterán befektetési guru már hónapok óta azt mondja, hogy komoly piaci összeomlásra számíthatunk, ami súlyos veszteséget okoz majd a részvénypiacokon. Néhány napja azt nyilatkozta: a fő gond az, hogy az utóbbi években sok befektető megelégedett azzal, ha az indexek hozamát éri el, így nőtt meg az érdeklődés a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) iránt.

Addig minden rendben is van, ha a részvényindexek emelkednek, mert akkor egy ETF is közel akkora hozamot tud majd szállítani. De ha lefordulnak az indexek, akkor az ETF-ek is esni fognak, sőt egyes esetekben még az esést fel is gyorsíthatják. Ha elfogadjuk a guru nézetét, akkor érdemes olyan helyet keresni a pénzünknek, ahol még akár az eséséből is profitálhatunk.

Itthon is megtalálhatók ilyen befektetési alapok, méghozzá az abszolú thozamú alapok képében. A fő stratégiájuk az, hogy legyen bármilyen jó vagy rossz a befektetésikörnyezet, akkor is pozitív hozamra törekednek. Kapóra jött a hír, és ennek kapcsán megnéztük, hogy a BAMOSZ-on elérhető árfolyamadatok alapján miként teljesítettek az alapok.

Nem csak az egy évre visszatekintő hozamokat néztük át, hanem minden alapnál az egy évvel ezelőtti egyéves hozamokat. Érdekes, hogy összességében az abszolút hozamú alapok jobban teljesítettek, míg egy éve átlagosan 2,46 százalékot hoztak, most 3,69 százalékot. Az viszont már kicsit beszédesebb adat, hogy a vizsgált 50 alap közül sok csak 50 százalékkal tudott javítani a teljesítményén. De ez utóbbi visszavezethető arra, hogy azért sokat romlottak a feltételek, és egyre nehezebb dolguk van az alapkezelőknek.

Minden alapot lehetetlenség volt egy ábrán összehozni, ezért úgy döntöttünk, hogy a 15 legjobban teljesítő alap listáját mutatjuk meg. Fontos hangsúlyozni, hogy ez csak egy pillanatkép az alapokról, ez alapján nem érdemes hosszú távú következtetéseket levonni. Megjegyeznénk, hogy a 15 alap közül 13 javított a teljesítményén, és többnek is elmaradó hozama volt, amit most sikerült kiküszöbölni.

A sorrend pedig szinte óráról óra változhat. Az viszont a befektetési jegy tulajdonosoknak jó hír, hogy a most legjobb 15 alap 9 százalékos átlaghozamot ért el, míg ugyanezek egy éve még csak 5 százalékot hoztak. Vagyis megérte olyan alapoknak is bizalmat szavazni, amik éppen nem álltak átmenetileg olyan fényesen.

Egy év alapján azonban hiba lenne a vételről dönteni, ha tehetjük, akkor nézzük vissza az ötéves teljesítményeket is. Ha ott is előkelő helyen végzett az alap vagy alapok, akkor megérheti letenni mellettük a voksot.

A visszatekintő hozamok viszont becsapósak lehetnek, mert nem mutatják meg, hogy például egy vagy három év múlva mi lesz. Legyünk elővigyázatosak a választáskor, de egyben legyünk tudatában, hogy akkor is nyerünk, ha míg máshol 5-10 százalékot veszthettünk volna, például egy ilyen alappal néhány százalékot keresünk.